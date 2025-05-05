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美2大學借到中國月壤 但1原因讓NASA不資助研究計畫

記者潘維庭／綜合報導
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美國高校終於向中國借到月壤，但NASA被指不會資助研究。（中新社）
美國高校終於向中國借到月壤，但NASA被指不會資助研究。（中新社）

中國國家航天局日前對外發布「嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果」，包含六個國家的七家機構獲准借用月球樣品。其中有兩所是接受美國國家航空暨太空總署（NASA）資助的機構，為美國布朗大學、石溪紐約州立大學，但受美國「沃爾夫條款」（Wolf Amendment）影響，該校研究者不會獲得NASA資助。

中國國家航天局4月24日公布獲准借用月球樣品的機構，除了美國兩所大學，其他分別為法國巴黎地球物理研究所、德國科隆大學、日本大阪大學、巴基斯坦空間和外大氣層研究委員會、英國開放大學。

2025年「中國航天日」主場活動啟動儀式4月24日在上海舉辦。該儀式上，中國國家...
2025年「中國航天日」主場活動啟動儀式4月24日在上海舉辦。該儀式上，中國國家航天局發布了嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果。（取材自科技日報）

南華早報2日稱，本月初，石溪大學行星科學家提摩西．格洛奇（Timothy Glotch）表示，與美國大多數涉及月球樣本研究不同，他的研究項目不會得到NASA的支持，原因在於「沃爾夫條款」。

2011年4月，美國國會批准「沃爾夫條款」，以國安為由要求NASA和白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）未經授權，不得使用法案撥付的資金與中國技術交流，也不能使用該資金與中國政府開展任何科學活動。

格洛奇說，他將與香港大學、石溪紐約州立大學的科學家合作分析樣本。但石溪大學的官員須與中國國家航天局簽署借閱協議，樣本才能運出中國。

嫦娥五號於2020年12月返回地球，降落在內蒙，帶回自1976年以來蒐集到的首批月球物質，包含1731克岩石和土壤，來自呂姆克山（Mons Rümker），是月球正面的風暴洋（Oceanus Procellarum）的火山構造。這些樣本其主要的玄武岩物質，比阿波羅或蘇聯月球任務帶回的樣本都年輕，意味月球火山的活躍時間，比以前認為的要長得多。

格洛奇告訴「南華早報」，希望將土壤和岩石樣本的性質，與美國阿波羅計畫時期的樣本比較，對比其樣本在模擬月球環境中的散熱情況。他們還將研究月壤的磁性，以更好地了解土壤暴露在太空中的時間，以及它如何隨著時間變化。

NASA 太空 紐約州

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