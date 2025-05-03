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美國人出現去中國「反向代購」潮 義烏、華強北都是熱點

記者陳言喬／即時報導
小紅書上有許多美國消費者求中國代購的留言。（取材自小紅書）
小紅書上有許多美國消費者求中國代購的留言。（取材自小紅書）

美國宣布取消對來自中國和香港的包裹免稅後，出現「反向代購」熱潮，不少美國消費者拖著空行李箱來到中國大採購，直到塞得滿滿當當才心滿意足地離開。

川普政府4月9日公告，自5月2日起，對含有來自中國內地和香港的貨物，且價值等於或低於800美元的包裹，徵收相當於貨值120%或100美元的關稅

中新網報導稱，經搜索美國消費者常用的兩家中國跨境電商平台Shein和Temu，發現一款本身只賣18.47美元的連衣裙，在繳納26.21美元的進口費後，價格直接飆升到44.68美元，漲幅超過140%。

更離譜的是，彭博早些時候分析稱，在Shein平台上，部分商品的價格直接暴漲約377%。

這一舉措不僅沒有嚇跑美國消費者們，反而引發了一股「反向代購」熱潮。據支付寶披露的資料顯示，2025年4月前半月，來中國的遊客用支付寶消費金額同比增長1.5倍。其中，美國遊客使用支付寶消費金額同比增長2倍。

在社交媒體平台上，不少網友現身說法，赴華購買中國產品的好處，還有人吐槽美國徵收對等關稅的後果。

網友注意到愈來愈多的美國消費者奔赴中國購物，還有人認為消費者承受著80%的通貨膨脹、購買的替代產品更貴了、如果能找到代購就好了。

在中國社交媒體平台小紅書上，一些美國網友說：「需要你幫我從中國代購點東西」、「去中國做代購吧」、「我說永遠不要惹中國」……「中國本土品牌的電視機、手機和洗髮水等產品引發了外國消費者的搶購風潮」。

在一些美國遊客的「代購清單」上，義烏小商品市場的創意百貨、杭州四季青服裝市場的潮流服飾、深圳華強北電子城的智慧配件，一度成為必掃貨的熱門地標。

一名美國消費者時表示，琳瑯滿目的中國製造，不僅價格親民，品質也讓人驚喜，不少美國消費者甚至拖著空行李箱來，塞得滿滿當當才心滿意足地離開。

報導稱，「反向代購」，這股奇妙的消費逆流，既是美國消費者對中國商品的高度認可，也是關稅大棒下的市場魔咒──運費漲得愈凶，中國貨賣得愈瘋。

支付寶 關稅 香港

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