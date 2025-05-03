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「加州不是美國」 紐森：美中互相依存、加州願對中國開放

中國新聞組／北京4日電
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加州州長稱將對中國伸出開放之手。（取材自觀察者網／視覺中國圖）
加州州長稱將對中國伸出開放之手。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

美國加州州長紐森2日受訪表示，不贊同川普總統對華徵收高關稅。他強調，「加州不是美國」，願向中國和其他交易夥伴「伸出開放之手」。

觀察者網引述日本日經亞洲網報導，盡管美國與中國的競爭日益激烈，但紐森表示，全球貿易不是零和博弈，他認識到美中之間是「相互依存的關係」。

紐森稱，加州政府尚未與中方進行任何直接的高層對話，但加州是一個願意向中國和其他交易夥伴「伸出開放之手」的「穩定的合作夥伴」。他提到，自己2023年訪中時，與中方在「州級、區域和市級以及聯邦政府層面」，都簽署了諒解備忘錄。

紐森在採訪中反覆提及加州與首都華盛頓，即美國政治中心之間的「距離」──既有地理意義上的，也有比喻意義上的。他說：「我們距離華盛頓特區2000英里，但在理念上我們是兩個世界。我代表的是全美最不認同川普的一個州。」

紐森補充：「加州不是美國。我們很自豪能成為美國的一部分，但我們的價值觀與現任白宮主人的價值觀截然不同。」

紐森稱並非完全反對關稅這一工具，但他認為，關稅的使用必須「具有戰略性」，且必須與產業政策相結合，而川普的「對等關稅」顯然不符合這一標準。

他指出，加州與亞洲的貿易緊密，矽谷科技公司在亞洲的供應鏈和市場深度交織，這導致加州與其他州相比，受關稅「影響尤為嚴重」，加州經濟損失高達數十億美元，也對旅遊業、貿易、大小企業造成巨大衝擊，「對我們聲譽（的損害）更是無法估量。」他擔心，川普的關稅政策可能導致來自日本等盟友的外國投資減少，「這是為什麼我們要站出來反擊他們」。

據報導，加州是美國人口和經濟規模第一大州，也是美國最大的商品進口州，2024年加州生產總值（GDP）達4.1兆美元，超過日本的4.02兆美元。如果加州作為一個單獨「經濟體」計算，全球排名第四，僅次於美國、中國和德國。

加州 紐森 關稅

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