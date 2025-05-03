美使館讚川普百日成就 中網批：自戀到變態、不要臉

美國總統川普 重返白宮滿百日，美國駐華大使館 4月30日在官方微博連續發布兩篇文章和影片吹捧川普，稱讚他「美國優先 的100天、取得勝利的100天、100天裡的外交成就」，中國網友灌爆留言嘲諷，指美國自戀到變態，狠批「不要臉」。

美國大使館首篇文章配上文字：「100張照片。川普上任100天。你知道嗎，這才只是開始！讓我們繼續！」並搭配一組由100張照片製成的幻燈片，裡面是川普本屆上任以來的照片，第二篇文章則是寫上「100天的外交成就」，並搭配已經達成的「目標清單」。

綜合港媒報導，貼文一出，大量網友湧入留言，多數是對美國的冷嘲熱諷；「如此吹噓不覺得臉紅嗎？如此誇耀不覺得心虛嗎？如此自戀不覺得變態嗎」、「中國人看了都替他不好意思」；還有網友怒批「川普的百日，是撒謊不眨眼的百日、是吹牛不打草稿的百日、是名譽掃地掉廁所的百日、是殺人不用自己手的百日」。

還有網友稱「中國，人類命運共同體：美國，美國優先。這就是中美格局不同的體現」，也有網友認為該微博是在反諷，稱「小編為了保住自己的飯碗也是拚了！」

上海復旦大學國際政治系教授沈逸也在美國駐華大使館分享川普100天的外交成就下方留言批評，川普政府100天外交的核心成就：動搖了美國金融霸權的結構基礎；摧毀了盟友對美國安全承諾的信心；啓動了美國自我孤立的戰略進程 ；帶頭挑戰美國建立的多邊貿易體系；試圖恢復19世紀國際體系叢林法則 ；充分顯示了美國的衰朽；全面展示了美國式吹捧與結構性撒謊的能力。