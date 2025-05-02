黃仁勳：中國AI緊咬美國不落後 點名華為「最難對付」

輝達執行長黃仁勳4月30日出席白宮活動。(美聯社)

Nvidia執行長黃仁勳 4月30日在華府一場科技會議上，喊話川普 政府重新審視人工智慧AI 技術的出口規範，以利美國企業善加利用全球市場的潛力；他說，中國在AI競爭上「並不落後」，還點名華為是「世上最難對付的科技公司之一」。

美國財經新聞網CNBC報導，Nvidia晶片為目前多數先進AI應用提供運算動力，包含OpenAI訓練模型的技術，但Nvidia正面臨愈來愈多的挑戰，除了關稅壓力，還有美國政府對中國的出口禁令。拜登時期曾擬定將AI技術出口限制分為三個級別的政策；川普政府本月限制輝達向中國出口H20晶片，除非取得特別的許可，否則這項限制將使Nvidia損失高達55億美元。

華爾街日報日前報導，華為正準備測試一款新型高性能人工智慧處理器以替代Nvidia部分產品。彭博報導，黃仁勳4月30日在華盛頓出席科技領袖與美國國會議員聚會「山莊與矽谷論壇」時，主張美國政策應該側重於提高美企競爭力，限制晶片出口中國及其他國家會威脅美國技術領先地位。

黃仁勳說，美國需認清當前全球格局已不同於舊有政策制定時，「我們需要加速美國AI技術在全球傳播，政府的政策和支持至關重要」，雖不確定新政策會是什麼，但無論它最終如何制定，都必須認識到自上一次政策發布以來，世界已經發生根本性變化。

黃仁勳簡短接受記者採訪時表示，中國在科技領域迅速成長，「中國並不落後」，「中國領先我們了嗎？他們就跟在我們後面，非常非常接近了」。他還說，中國是意志力強大的國家，有卓越技術實力，全球一半研究人員是中國人，「這將是我們必須長期競爭的產業」。

黃仁勳表示，華為在運算與網路技術方面表現驚人，這些都是推動AI發展不可或缺的關鍵能力，他們已經在過去幾年取得大量進展，「要記得，這是一場長期且沒有終點的競賽」。

黃仁勳還表示，所有美國公司最終都需要AI工廠，或者自身成為AI工廠，並在此過程中創造美國的技術工作。AI工廠是指同時生產商品和AI的實體。