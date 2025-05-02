說好的抵制呢？漫威「特攻隊」2天票房3000萬 五一檔期居次

美中關稅戰下，中國國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量。圖為今年2月在北京西單大悅城的首都電影院。 （新華社資料照片）

美中貿易關係緊張，中國日前更宣布要適度減少美國電影進口，在此背景下，漫威英雄電影「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）4月30日在中國上映，票房不受影響，兩天票房突破3000萬（人民幣，下同，約414萬美元），暫居五一檔期第二，僅次於中國電影「水餃皇后」。

據中央社引述第一財經、21世紀經濟報導，今年中國五一檔期的電影票房大戰在4月中下旬便打響，中國國產大片紛紛開始販售預售票，然而「雷霆特攻隊*」卻遲至4月25日才開始販賣預售票。原本市場不看好，但後發先至，預售首日的票房即突破145萬元，超越了多部中國國產電影。

自中國國家電影局日前宣布，要適度減少美國影片進口數量後，美國電影「雷霆特攻隊*」作為在此之後第一部在中國上映的美國電影，4月30日上映後的票房表現受外界關注。根據中國即時票房統計平台「貓眼專業版」的資料顯示，「雷霆特攻隊*」首日票房達1790萬元，之後持續走高，微博上中國網友對這部電影的評價普遍不錯，貓眼購票評分9.0。

路透報導提到，「雷霆特攻隊*」是在4月的限制公告發布前就已經通過審核並獲准上映。但事實上，中國長期以來一直限制好萊塢 電影在中國上映，在新的規範發布前，中國市場與美國電影疏離，已是一個「進行式」。

報導指出，過去10年來，隨著本土電影產業快速發展，中國電影連續多年蟬聯票房冠軍，分析人士指出，即便沒有新一輪的關稅戰，以及美中地緣政治緊張局勢，好萊塢電影是否能夠重新奪回在中國市場曾經的主導地位，也要打上個問號，「中國從好萊塢學到了很多東西，現在根本不需要好萊塢大片了」。

五一長假到來，除了電影消費，各地也發力提振假日經濟，推出一系列促消費舉措，期盼擴大內需。綜合明報、證券時報報導，上海、福建、重慶、內蒙古等地推出購物季活動，為市民及遊客帶來諸多福利及消費新體驗，希望以多元文旅消費場景為假日經濟注入新動能。

在各地的消費季中，發放消費券是刺激消費的關鍵舉措。其中，上海浦東新區重磅推出「浦東嘉年華-購物狂歡季」系列活動，投入1.4億元發放零售消費券和汽車消費補貼。河南省發放4000萬元文旅消費券，四川全省各地將通過「財政補貼+市場聯動」發放各類文旅專項消費券6800餘萬元，黑龍江省也發放政府消費券5000餘萬元，進一步散發市場消費活力。