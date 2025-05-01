遭查5個月 中央軍委苗華人大代表職務被拔

中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年11月被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）

解放軍上將、中共 中央軍委委員苗華去年11月底，被中方宣布因涉嚴重違紀，對其停職檢查後，全國人大30日傍晚公告，苗華的第14屆全國人大代表職務被決定罷免 。另，同日閉幕的14屆全國人大常委會第15次會議，也決定免去金壯龍工信部部長職務，由黨組書記李樂成接任。

據全國人大常務委員會公告，湖北、貴州人大常委會分別決定罷免蔣超良、丁雄軍的第14屆全國人大代表職務。另，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第14屆全國人大代表職務，還有吉林省人大常委會決定接受劉化文辭去第14屆大陸全國人大代表職務。

因此，蔣超良、丁雄軍、苗華、劉化文的全國人大代表資格終止，目前，第14屆大陸全國人民代表大會實有代表2925人。

去年11月底，國防部 發言人吳謙在記者會上，宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。

這使得苗華成為繼李尚福之後，近年第二位落馬的現任中共中央軍委委員，但截至發稿，盡管李尚福在國防部網站上，已在中共中央軍委、中央軍委的名單中被移除，但苗華仍留在名單上；此外，3月全國「兩會」召開時，苗華也還在人大代表名單中，惟未見他出席。

同日，第14屆全國人大常委會第15次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，通過民營經濟促進法、新修訂的傳染病防治法；以及，決定免去金壯龍的工業和信息化部部長職務，任命李樂成為工業和信息化部部長。

在此之前，隨中共展開軍工等體系反腐，出身航天系統的金壯龍在今年1月缺席中共中紀委大會，傳出可能被查後，中共中央組織部2月底已宣布，金壯龍被免去工信部黨組書記職務，由時任遼寧省長李樂成接任。如今，金壯龍的工信部部長職務也正式被免職。