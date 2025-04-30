中國官媒：美方多管道主動接觸 希望談關稅

中國官媒文章指出，美國自絕於全球市場之外，出口農產品都受到很大影響。圖為加州一處農場。(歐新社)

美中關稅 戰牽動全球經貿格局，外界關注變化。中國官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」1日凌晨發文稱，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方通過多種管道主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判。

該文還聲稱，「在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談判的主動權。」

文章指，美國總統川普 和其經貿團隊頻頻「放風」，稱美國正在與中國進行經貿談判。國際經貿談判專家向玉淵譚天分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。」

該文分析，從談判的角度來講，目前美國會是更著急的那一方，因為川普政府面臨經濟壓力。如美國商務部4月30日公布最新數據顯示，2025年第1季度美國國內生產總值（GDP）與前季相比萎縮0.3%，顯見其關稅政策已開始衝擊美國經濟。

文章回顧，4月9日美股 暴跌後幾天，川普政府宣布對大部分國家暫緩90天實施「對等關稅」；4月17日，川普首次提到在和中方討論關稅協議，「而前一天，美股三大股指全線下跌」；接下來川普開始明確表示，不僅要「非常友好地與中國談」，還要「大幅降低」對中關稅，希望能夠達成貿易協議。直到4月25日，川普連續4天基本每天都會釋放一次中美「正在聯繫」或「已經聯繫」的資訊。

文章直指，川普和其團隊短短10天之內，至少就說了11次「在和中國聯繫」。該文也分析，川普的關稅政策「反噬了美國製造業」，中方目前已對7類中重稀土相關物項實施出口管制，美國的軍工項目將受到嚴重影響；還指從對外貿易來看，美國「自絕於全球市場之外」，另外包含大豆、豬肉等美國對中出口農產品都受到很大影響。

文章提到，美國雖想逐步推進跟印度、日本和南韓的談判，但談判進度並不如美國所願。國際經貿談判專家分析，首個與美達成協議的國家會給後續談判者提供重要參考。其他國家都會根據首個協議，來判斷哪些方面存在與美國博弈和談判的空間。

上述該專家認為，中國是被加徵關稅最高的國家，「如果連中國都要作出巨大的讓步，主動去找美國談判，那對其他國家而言，能夠爭取的空間就非常有限了。」因此，透過釋放中方急於找美國談判的資訊，川普試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其急於與美國達成談判結果，從而讓渡更多利益。

該文分析，川普運用了談判的「戰略不確定」策略，想不按常理出牌擾亂對手陣腳，迫使對手在資訊不對稱的情況下作出讓步。但「美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。」