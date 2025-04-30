中國國台辦：民進黨「以武謀獨」只會讓台灣兵凶戰危

解放軍日前軍演時，射擊實彈的遠程箱式火箭砲，摧毀「模擬」的台灣天然氣接收站靶點。圖為高雄永安天然氣接收站。（取材自Google地圖）

台行政院長卓榮泰 近日表示，如果還執迷在「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀、主流，以及軍演有關議題，中國國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，民進黨當局煽動兩岸敵意對抗，只會加劇台海動蕩；搞窮兵黷武，只會嚴重損害台灣同胞利益福祉；妄圖「以武謀獨」，只會讓台灣兵凶戰危。

卓榮泰近日表示，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降，絕對要讓「國防力量」夠強，讓「境外敵對勢力」不會來侵略；如果還執迷在「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀、主流。

朱鳳蓮30日在國台辦例行記者會做出上述回應，她並指，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會主流民意，誰也無法割斷兩岸同胞的血脈親情，誰也阻擋不了兩岸同胞共謀發展的步伐。只有堅定走兩岸關係和平、融合發展之路，才是維護台海和平穩定、維護台灣同胞安全福祉的正道。

另就台灣「城鎮韌性演習」將於7月中旬舉行，朱鳳蓮稱，賴清德 當局極力渲染所謂「中國威脅」，加緊「備戰謀獨」，再度證明其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，只會引發廣大台灣同胞更強烈的不滿和反對。

值得注意的是，對於有台媒關切，中國方面強調解放軍 演習針對的是「台獨」分裂勢力，但本月初解放軍演習時，模擬摧毀高雄永安漁港的天然氣接收站，勢必影響大部分台灣民眾。

朱鳳蓮回應說，中國打擊的是賴清德當局分裂言行，反制的是其謀「獨」挑釁，維護的是台海和平，絕非針對廣大台灣同胞。賴清德當局挑釁在先，解放軍反制在後，所採取的懾壓行動正當、必要、合理。

朱說，希望廣大台灣同胞明辨是非，更加認清「台獨」引戰的危險性和危害性，堅決反對和制止任何形式的「台獨」分裂活動，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。

朱鳳蓮也重申，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。