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國泰航空開通烏魯木齊–香港直航航班

中國新聞組／綜合報導
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國泰航空有限公司28日開通新疆烏魯木齊至香港直航航班，通過加強兩地空中聯絡通道，為商旅交流和經貿合作提供更加便捷的服務。

新華社報導，國泰航空每周營運4班航班往來烏魯木齊和香港。在過境免簽政策全面放寬優化等利好政策推動下，新航線將吸引更多國際旅客以香港為門戶，探索新疆旅遊資源，助力西部地區旅遊業提質升級。

此外，國泰航空還將充分利用腹艙空間，發揮冷鏈物流和高值貨物運輸的專業優勢，打造連接中亞經新疆至香港、進而輻射東南亞及全球的高效穩定空運通道，促進新疆及西部地區的貿易流通和經濟發展。

國泰航空在烏魯木齊天山國際機場舉行首航儀式。國泰集團行政總裁林紹波說，秉承「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特定位，致力於緊密連接大陸、香港與世界各地。此次將烏魯木齊納入國泰航線網絡，是公司進一步融入國家發展大局，深化共建「一帶一路」國家及地區間航線布局、拓展內地市場的重要舉措。

烏魯木齊是連接中國西北與中亞的重要樞紐，其區位優勢與香港國際航空樞紐地位相結合，將搭建起高效「空中絲綢之路」，促進商務、貿易及文化旅遊交流合作，共同推動區域發展。

新疆機場集團總經理呂輝斌表示，國泰航空開通烏魯木齊至香港航線，標誌著烏魯木齊天山國際機場的航線網絡又一次升級，滿足新疆及周邊地區旅客日益增長的出行需求。

香港 新疆 東南亞

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