「打棺材中方濟各耳光」 教宗多次釋善意 中連葬禮都缺席

教宗方濟各上台後就積極尋求與北京改善關係，圖為早前方濟各在聖伯多祿廣場接見來自中國的教友。（歐新社資料照片）

教宗方濟各 辭世，他生前曾多次表達對中國人民的熱愛，期盼訪中，還重啟停滯的梵中對話，但中國卻選擇缺席其葬禮，形同「打了躺在棺材的方濟各一巴掌」。法籍神學家分析，中國此舉可能影響新教宗選舉，降低親中路線說服力。

自由亞洲電台報導，天主教媒體「天亞社（UCA NEWS）」28日刊登法國籍神學家陳立邦（Michel Chambon）題為「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」的投書指出，據非官方消息，中國要求梵蒂岡 禁止台灣代表團參加方濟各葬禮，當梵蒂岡以外交手段拒絕時，中國以缺席抵制。陳立邦質疑中國恐非誠心想跟教廷合作，只想把梵蒂岡當附庸，「中國背棄了忠誠的朋友和苛刻的合作夥伴」。

陳立邦提到，方濟各生前多次表達對中國人民的熱愛和訪問中國的願望，12年來努力與中國建立信任，重啟中梵對話；盡管遭到嚴厲批評，仍在2018年就中國主教的任命達成協議。然而當160國元首或高層代表親臨方濟各葬禮，中國卻沒派代表團、連一兩個中國主教都沒有。

陳立邦認為，當中國將自己定位為美國帝國主義的替代者和多邊主義的捍衛者時，很難理解為什麼它有必要冷落多邊主義最富同情心的聲音之一：方濟各。「當中國在教皇方濟各靈柩安息時給他一記耳光時，這實際上是在打世界其他國家的耳光。」

身為虔誠天主教徒的台灣政治大學國際關系研究中心研究員宋國誠表示，中國以報復台灣為藉口缺席教宗葬禮，是對全球14億天主教徒重大的羞辱，呼籲新教宗應看清中共本質。

台灣輔仁大學義大利語文學系系主任張孟仁去年底曾赴羅馬見方濟各，他認為，因為中國缺席葬禮，後方濟各時代，中國跟教皇候選人因此產生芥蒂，「最大輸家當然是中國」。