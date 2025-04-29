日本自民黨幹事長森山裕訪中國 表達盼再租借熊貓

日本自民黨幹事長森山裕28日向大陸表達希望能再租借熊貓。圖為熊貓「香香」2024年6月在中國大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地吃竹筍的畫面，香香2017年6月12日在日本上野動物園出生，已於2023年2月21日回到中國。（新華社）

日本 自民黨幹事長森山裕27日至29日率跨黨派議員代表團訪問中國，據日本共同社報導，森山裕一行28日與中國人民對外友好協會會長楊萬明會談時，提出想要租借熊貓。他表示，目前在和歌山縣的四頭貓熊確定將於6月底前後返回中國，許多日本民眾感到不捨。

共同社指出，在會談中，森山提及東京上野動物園飼養的兩頭貓熊也將於2026年2月迎來租借期滿，他向楊萬明表示：「日本有許多貓熊迷。對離別感到非常難過，所以希望再向中方租借。」

森山在會談開始時則強調，「在兩國國民感情稱不上良好的情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解是不可或缺的。」報導指出，森山還就議聯所屬的年輕國會議員年內訪問中國詢問了中方意向。

根據中國人民對外友好協會發布的新聞稿，楊萬明28日在會見森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團一行時，對日中議聯積極致力於中日兩國關係改善發展表示讚賞。

楊萬明說，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期，希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑒、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展勢頭。