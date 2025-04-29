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習近平傳本周視察上海 說什麼？引關注

記者陳宥菘／綜合報導
路透引述消息人士報導，中國國家主席習近平本周將前往上海視察，可能為中美貿易戰進行部署。圖為習近平（左一）2023年11月考察上海期貨交易所。（新華社）
路透引述消息人士報導，中國國家主席習近平本周將前往上海視察，可能為中美貿易戰進行部署。圖為習近平（左一）2023年11月考察上海期貨交易所。（新華社）

在中共政治局會議將美國發起的關稅戰定調為「國際經貿鬥爭」後，路透28日引述消息人士報導，中國國家主席習近平本周將前往上海視察，此行可能為中美貿易戰進行部署，引發關注。而上海被視為中國的「經濟首都」，倘若成行，習近平考察調研期間依慣例發表的講話，對上海乃至全國近期經濟工作將具有指導性。

分析認為，習近平可能會藉由此行強調中國科技方面的成就，並鼓勵更多海外融資，或是關注關稅對製造業和就業的衝擊。這將是習近平自2023年11月後再度赴上海考察。

報導指出，上海是中國主要國際金融中心，也是美國企業特斯拉超級工廠及眾多外企海外總部所在地。歐亞集團中國區總裁王丹表示，習近平可利用此次上海之行推動人民幣進一步國際化，並鼓勵更多海外融資，支持中國企業走向全球。習近平也可能聚焦在製造業和就業問題，「如果失去一半的美國訂單，該地區的失業人數可能會大幅增加」。

新加坡國立大學中國問題專家吳木鑾認為，習近平可利用此次到訪，關注今年初AI新創DeepSeek發布後，中國近期在科技發展方面取得的最新成就。他並指自己沒有預料到習近平會公開談論貿易戰的影響，「根據我們對習近平的觀察，他不想表現出任何軟弱」。

對於習近平是否將前往上海考察，中國國務院新聞辦沒有立即回應置評請求，中國外交部發言人郭嘉昆28日僅表示「沒有可以提供的訊息」。

針對中美貿易戰，習近平25日主持召開的中共政治局會議提出，要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。面對外部衝擊影響加大，要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。

習近平上一次赴上海考察是在2023年11月，當時中國經濟正值疫後復甦乏力，他敦促上海要聚焦於建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的重要使命。他並先後視察上海期貨交易所、上海科技創新成果展等，並主持召開長三角一體化發展座談會。

另外，針對美國總統川普多次暗示美中正在溝通關稅，中國外交部已連續三次在例行記者會上否認。央視旗下新媒體「玉淵譚天」28日特別發文解讀，認為這只是川普的一種談判技巧，但美國市場已經表態，「談」不重要，「降關稅」更重要。

習近平 關稅 貿易戰

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