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買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

美國人沒中國製造可能嗎？紐時1張圖說明一切

中國新聞組／北京29日電
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美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

美中貿易談判陷入僵局，兩國相互祭出高關稅，使從中國輸往美國的貨櫃量銳減，專家警告全美商店未來幾周貨架可能空蕩蕩，而美國人真的能過上遠離「中國製造」的日子嗎？紐約時報推出一個視覺化報導作品，剖析一個普通的美國家庭中有多少生活必需品依賴中國進口，發現隨著新關稅政策出台，美國人的生活成本恐進一步攀升。

觀察者網報導，紐約時報的視覺化報導作品「Your Home Without China」透過分析進口數據，揭示美國消費者可能在哪些領域面臨商品短缺、選擇減少以及價格上漲的困境。報導指出，美國家庭的廚房裡，大量用品標示著「中國製造」，烤麵包機甚至完全依賴從中國進口。陽台上的金屬椅、木炭烤架、雨傘，書房裡的電腦顯示器和檯燈，臥室裡的急救包和電熨斗，儲物間裡的手電筒、煙火、嬰兒推車和聖誕裝飾品……這些生活用品有七成、甚至九成多都來自中國。

數十年來，中國投入大量資金發展製造業。時至今日，中國製造了全球近三分之一的實體產品，產量規模比美國、德國、日本、韓國和英國的總和還要多。

而美國對「中國製造」的依賴程度之深，甚至已滲透至其國民節日的慶祝活動之中。 以煙火為例，美國市場上絕大多數煙火均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐黯然失色。香港南華早報先前也指出，「當美國總統川普簽署行政令對全球發起關稅戰時，他手中的那支筆，很可能就是中國製造的。」

但報導也提到，近年來有一些產品的生產已從中國轉移到墨西哥和越南等其他國家，有些產品仍在美國廣泛生產。所以，在一個美國家庭的客廳裡，或許仍有許多東西是「中國製造」，但並非所有都是。例如，電視劇很可能來自墨西哥，沙發很可能來自越南。

然而，雖然關稅導致一些生產轉移至墨西哥和越南等其他國家，或回到美國本土，許多商品仍需要中國零件。紐約時報稱，許多美國家庭中最昂貴的產品應該是汽車，由於舊有的高關稅壁壘與嚴苛的監管審查體系，美國消費者幾乎不可能直接購買到中國本土生產的整車。但這並不意味著高關稅不會讓汽車變得更貴，因為電池等汽車零件都來自中國，而對許多外國製造的零件徵收的新關稅即將於5月3日生效。

紐約時報指出，自從幾十年前中國鞏固了「世界工廠」的地位以來，美國人在日常生活中愈來愈依賴中國製造的商品。而如今，若美國總統川普對中國產品徵收的高額關稅持續下去，增加的成本可能會轉嫁給企業，最後轉嫁給消費者。

美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯...
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

關稅 紐約時報 越南

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