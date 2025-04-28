漲價也要買…拉布布漲6美元 美消費者仍排隊泡泡瑪特搶購

美國泡泡瑪特門店凌晨排起長龍。（取材自小紅書）

美國總統川普對中國徵收超高關稅 後，Shein 、Temu及泡泡瑪特等中國跨境電商 或品牌商品近日陸續漲價，其中，Shein部分商品漲幅高達377%，近日在美國開售的LABUBU（拉布布）盲盒也較前系列上漲6美元，但這擋不住美國等國的消費衝動，美英日等國泡泡瑪特門店凌晨依然湧入排長龍搶購人潮。也有美企因沒錢付關稅，仍有數十萬美元貨物滯留中國，不得不凍結生產。

綜合每日經濟新聞、南方都市報報導，泡泡瑪特旗下的LABUBU 3.0於4月25日在國內及海外多國引發搶購熱潮，美國洛杉磯、英國倫敦、義大利米蘭、日本原宿等地線下門店排長龍。不僅帶動了泡泡瑪特App登頂美國AppStore購物榜，泡泡瑪特市值當日也飆至2313.9億港元（約298.27億美元），已超奢侈品巨頭古馳母公司開雲集團市值。

拉布布。（取材自小紅書）

據小紅書網民發文表示，儘管新款「前方高能」LABUBU盲盒售價27.99美元，較上一個系列高了6美元，發售當日在美國芝加哥密西根大道泡泡瑪特門店，美國人仍為此從凌晨排隊，200個限量款幾分鐘秒光，搶購現場堪比iPhone首發。英國牛津街的泡泡瑪特排隊人數有幾百人，80%以上是外國人。

另據彭博資訊報導，中國電商平台Shein和Temu早前已預告於4月25日加價。以Shein為例，美容和健康類別中排名前100種產品平均價格較上周四上漲51%，部分產品漲價逾一倍；家居和廚房用品及玩具平均漲幅超過30%，其中10件裝廚房毛巾價格漲幅更高達377%；部分女裝衣服價格上漲8%，有外套從23美元漲價到了53美元，漲幅90%。

Temu露台椅則是1天加價近一成半。Temu網站上列出的兩張露台椅，上周四標價為61.72美元，到上周五已升至70.17美元。

據Temu、Shein發布的公告，漲價原因是「近期全球貿易規則及關稅變動」導致運營成本上升。報導認為，這反映中國電商試圖將少部分額外進口成本，轉嫁給美國消費者。電商分析公司SmartScout近日表示，美國消費者已經開始感受到川普向中國施加關稅帶來的漲價影響。

面對高關稅，也有美企坐困愁城。據央視報導，美國新罕布夏州某小企業負責人斯科特·安德森說，「我們現在有價值25萬美元的貨物滯留在中國運不過來，我們沒錢支付高達40萬美元的關稅，所以我們不得不凍結所有的發貨、訂單和生產」。