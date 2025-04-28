寧願美買家承擔關稅…環時：美商擬恢復供貨 白宮須深思

近日廣交會上，多名中國出口商透露，包括沃爾瑪 、塔吉特和家得寶在內的美國零售公司，已通知他們「恢復發送」因美對華加徵高額關稅 暫時停運的貨物，關稅費用「由美方買家承擔」。但沃爾瑪等企業目前尚未確認該消息。

環球時報社評指出，目前還不清楚沃爾瑪等零售商 通知的具體範圍和細節，上個月沃爾瑪曾因關稅壓力要求中國供應商「降價」，被中國商務部約談。如今，這一劇情的轉折意味深長，卻並不令人意外。按照目前的關稅稅率，一家美國公司進口一件價值100美元的中國商品，必須向美國海關和邊境保護局繳納至少145美元的關稅。這筆費用會抹去公司原本可能獲得的任何利潤，迫使其虧本賣貨，或者將價格提高到消費者難以承受的水平。美國政客可以高喊「脫鉤」，但普通人的柴米油鹽不會等待口號落地。

社評稱，在這樣的高關稅下，沃爾瑪等美國零售商只有兩種選擇，要麼取消中國商品訂單，要麼將關稅成本轉嫁到美國消費者頭上。沃爾瑪等美國零售商之所以奔走白宮，爭取繼續與中國供應商合作，不惜自己先承擔關稅，就是因為他們很難在短期內找到「中國製造」的替代品，價優質優的中國商品很大程度上關係到他們的生存、運轉和利潤空間。可以說，美國政府的關稅大棒揮來揮去，最終結結實實地砸在了本國民眾的身上。而這樣的混亂還僅僅只是個開始。

社評指出，作為全球體量最大的兩個經濟體，中美經貿合作為雙方帶來巨大的經濟利益。美國從中國的大量進口支持了美國制造業供應鏈和產業鏈的發展，豐富了美國消費者選擇，降低了生活成本，提高了美國民眾特別是中低收入群體實際購買力。即便限制進口，美國國內對「中國製造」的消費需求並不會自動消失。中美經貿合作是自然稟賦與市場需求共同書寫的經濟學，而所謂「對等關稅」不過是一場代價高昂的政治表演，最終將被現實拉回本來的軌道。

社評表示，事實證明，以鄰為壑的逆全球化做法不僅有害，也成不了氣候。世界各國不可能退回到關起門來自給自足的狀態中去，在全球產業鏈中「排除中國」更是癡人說夢。經濟全球化是生產力發展的客觀要求、科技進步的必然結果，也是人類社會前進的必由之路，是不可逆轉的時代潮流。沃爾瑪的這份「恢復供貨」通知值得華盛頓深思，希望美方能從此次事件中吸取教訓，盡快糾正錯誤的關稅政策，回到在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話的正確道路上來。