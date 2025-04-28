南海衝突再起…中海警登鐵線礁 攔查六菲律賓人

中國和菲律賓於南海衝突再起，據中國方面27日晚發布，中國海警人員27日登上鐵線礁，並對六名菲律賓人員進行查證處置，此舉勢必引起雙邊關係緊張。

央視27日晚報導，中國海警局發言人劉德軍表示，4月27日，菲律賓六名人員不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。他並稱，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反南海各方行為宣言，破壞南海和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法。

中菲南海衝突不斷，此前在美菲於南海舉行「肩並肩」大型聯合軍演的前一日，解放軍 南部戰區20日指控一艘菲律賓護衛艇當日未經中國政府批准，「非法侵入」黃岩島領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

去年底，菲律賓總統馬可仕簽署「菲律賓海洋區域法案」及「菲律賓群島海道法案」，中方隨後公布「黃岩島領海基線」，並以「中國南海部分島礁標準名稱」公告64個島礁名稱及座標。