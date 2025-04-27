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華為傳洽客戶測試最新AI晶片昇騰910D 拚超越輝達H100

編譯葉亭均／綜合27日電
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華為傳出準備測試一款最新、功能最強大的AI晶片「昇騰910D」。(路透)
華為傳出準備測試一款最新、功能最強大的AI晶片「昇騰910D」。(路透)

彭博資訊引述華爾街日報報導，中國華為公司正準備測試一款最新、功能最強大的AI晶片「昇騰910D」，希望這款晶片能夠取代輝達（Nvidia）部分較高階產品。

華爾街日報引述知情人士指出，華為已經接洽一些中國科技公司，測試昇騰910D晶片的可用性。這一發展仍處在早期階段，後續仍需要一連串的測試，來評估這款晶片的性能並為客戶進行妥善調整。華為希望昇騰910D能夠比輝達在2022年推出的H100性能更加強大。

報導說，華為的最新進展，顯示中國半導體產業儘管面臨美國川普政府的圍堵，包括禁止中企取得一些西方的晶片製造設備，但產業仍展現出韌性。

輝達專為中國設計的降規版AI晶片H20在4月遭到美國當局列入出口管制。H20是從H100的降級，是輝達在2023年底因應美國出口管制而推出的產品。

路透上周報導，華為將於5月開始大規模向中國客戶出貨「昇騰910C」（即昇騰910D的前一代），成為輝達H20遭列管後的重要替代品。Tom's Hardware則報導，910C執行推論的效能是H100的60%，雖不足以取代H100，但可降低中國對輝達的依賴。消息人士透露，在H20遭出口限制後，一些中企買家已經與華為洽談增加910C訂單。

輝達 華為 華爾街

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