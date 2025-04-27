反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

分管電影工作的中共中宣部副部長慎海雄表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對中國的關稅訛詐，不是針對美國電影人。（取材自央視新聞）

中美關稅 戰爆發後，中國拿好萊塢 開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共 中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄近日發聲表示，近期中國對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對中國的關稅訛詐，不是針對美國電影人。

綜合中港媒報導，慎海雄25日在山東舉行的第四屆全球媒體創新論壇上表示，「有的國家折騰全世界，電影票房從全球第一，下跌到中國的三分之一」。對於關稅訛詐這樣不講道理的做法，中國一定會採取必要的反制手段。

慎海雄說，今年中國電影市場空前火爆，目前票房穩居全球第一。作為全球第一大電影市場，中國對好萊塢電影人、對全球電影人持開放態度。我們希望世界各國的好電影能多到中國與中國觀眾分享，也希望中國優秀的電影與世界觀眾分享。

報導指出，今年第一季中國全國電影票房達人民幣244億元，年增約48%，創歷史新高，電影票房居全球第一，是北美總票房的兩倍多。

報導稱，在美國政府關稅訛詐的背景下，好萊塢電影在中國「頻頻受挫」，投資成本高達2.7億美元的「白雪公主」在中國的票房不足千萬，中國觀眾對好萊塢電影逐漸「祛魅」。

報導又稱，在中國國家電影局本月10日表態「適度減少美國影片進口數量」後，美國多家電影公司的股價大幅下跌。近期，美國好萊塢各大電影公司的負責人紛紛前往中國交流洽談，表達希望與中國進一步加強電影交流合作的強烈意願。