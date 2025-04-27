我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特務出身普亭早耍過川普 CNN：美俄談判實力懸殊

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

反制美關稅拿好萊塢開刀 中共中宣部：非針對美國影人

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分管電影工作的中共中宣部副部長慎海雄表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對中國的關稅訛詐，不是針對美國電影人。（取材自央視新聞）
分管電影工作的中共中宣部副部長慎海雄表示，近期大陸對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對中國的關稅訛詐，不是針對美國電影人。（取材自央視新聞）

中美關稅戰爆發後，中國拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。分管電影工作的中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄近日發聲表示，近期中國對美國影片、好萊塢影片的反制，是針對美國政府對中國的關稅訛詐，不是針對美國電影人。

綜合中港媒報導，慎海雄25日在山東舉行的第四屆全球媒體創新論壇上表示，「有的國家折騰全世界，電影票房從全球第一，下跌到中國的三分之一」。對於關稅訛詐這樣不講道理的做法，中國一定會採取必要的反制手段。

慎海雄說，今年中國電影市場空前火爆，目前票房穩居全球第一。作為全球第一大電影市場，中國對好萊塢電影人、對全球電影人持開放態度。我們希望世界各國的好電影能多到中國與中國觀眾分享，也希望中國優秀的電影與世界觀眾分享。

報導指出，今年第一季中國全國電影票房達人民幣244億元，年增約48%，創歷史新高，電影票房居全球第一，是北美總票房的兩倍多。

報導稱，在美國政府關稅訛詐的背景下，好萊塢電影在中國「頻頻受挫」，投資成本高達2.7億美元的「白雪公主」在中國的票房不足千萬，中國觀眾對好萊塢電影逐漸「祛魅」。

報導又稱，在中國國家電影局本月10日表態「適度減少美國影片進口數量」後，美國多家電影公司的股價大幅下跌。近期，美國好萊塢各大電影公司的負責人紛紛前往中國交流洽談，表達希望與中國進一步加強電影交流合作的強烈意願。

第四屆全球媒體創新論壇由中央廣播電視總台與山東省政府25日聯合主辦，報導稱，來自美聯社、路透、法新社、CNBC、歐洲新聞台等全球100多名媒體主要負責人出席。

中美關稅戰爆發後，中國拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。圖為北京市東...
中美關稅戰爆發後，中國拿好萊塢開刀，宣布將適度減少美國影片進口數量。圖為北京市東城區一家電影院早前放映中國國產動畫片「哪吒之魔童鬧海」。（新華社）

好萊塢 關稅 中共

上一則

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

延伸閱讀

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹
反映新關稅 亞馬遜近千項商品平均漲價30%

反映新關稅 亞馬遜近千項商品平均漲價30%
美將制定範本與18國談判 預計兩個月內完成商議

美將制定範本與18國談判 預計兩個月內完成商議
沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證

華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲