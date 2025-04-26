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已1個半月未公開露面 解放軍二號人物何衛東缺席政治局集體學習

中國新聞組／即時報導
中共中央軍委副主席何衛東缺席中共中央政治局4月25日舉行的集體學習引發關注，圖為今年3月5日中共全國人大會議解放軍和武警部隊代表團分組審議政府工作報告時何衛東在會上發言。（截圖自央視新聞畫面）
中共中央軍委副主席何衛東缺席中共中央政治局4月25日舉行的集體學習引發關注，圖為今年3月5日中共全國人大會議解放軍和武警部隊代表團分組審議政府工作報告時何衛東在會上發言。（截圖自央視新聞畫面）

中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第20次集體學習，由中共中央總書記習近平主持。綜合港媒報導，央視新聞聯播畫面中，身兼政治局委員的中央軍委副主席何衛東缺席。至此，他已一個半月未公開露面。

今年3月全國兩會落幕後，網上即傳出何衛東在全國人大3月11日閉幕當天已經被捕，隨後美國華盛頓時報、英國金融時報相繼報導何衛東可能已經被查。

對此，中國國防部發言人吳謙曾在3月27日回應稱，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，但並未駁斥相關傳聞。本月24日，國防部另一發言人張曉剛再次被外媒問到何衛東情況時，也僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。

港媒指出，何衛東在3月11日全國人大閉幕會後就未再公開露臉，包括缺席4月2日中共中央軍委領導首都義務植樹活動，4月8至9日的中央周邊工作會議，如今又缺席了政治局集體學習。

何衛東現年68歲，祖籍江蘇東台，生於福建南平，曾長期在南京軍區第31集團軍服役，擔任過西部戰區副司令員、東部戰區司令員，中共二十大晉升軍委副主席。

金融時報本月10日引述五名知情人透露，習近平清洗了解放軍二號人物何衛東，這是習近平軍事反腐運動中最引人注目的舉動，也是中共近60年來首次在這個位子上的將軍被解職。

中共 習近平 國防部

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