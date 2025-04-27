王毅晤中亞外長批美關稅 支持6國聯合自強

中國外交部長王毅(右)24日會見塔吉克外長穆赫里丁。（取材自中國外交部官網）

中國外交部長王毅 25日在中亞國家哈薩克的阿拉木圖，與哈薩克副總理兼外長努爾特列烏（Murat Nurtleu）舉行中哈第二次外長戰略對話，並分別會見烏茲別克外長賽義多夫（Bakhtiyor Saidov） ，以及塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）。王毅此行主要是出席26日在哈薩克舉行的「中國—中亞外長第六次會晤」。王毅晤中亞外長時，批美關稅 ，並稱中方支持六國聯合自強。

據港媒報導，中國—中亞外長第六次會晤26日在哈薩克斯坦 阿拉木圖舉行，王毅發言時指出，美方一意孤行，向180多個國家隨意加徵關稅，侵犯各國正當權益，違反世貿組織規則，損害多邊貿易體制，破壞全球經濟穩定。他強調中方站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義。

王毅說，中方支持六國聯合自強，建議制定實施更多便利化舉措進一步提升貿易和投資規模，便利六國人員往來。哈薩克外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼代表等人共同出席外長會。

新華社報導，與會六國各方重申支持多邊主義，支持國際貿易規則，不認同單邊保護主義的做法，將為此加強協調，維護自身正當權益，促進地區貿易暢通。

據中國外交部消息，王毅25日在會見烏茲別克、塔吉克兩國外長時，闡述了中方在關稅問題上的原則立場。他強調，個別國家堅持本國優先，大搞霸凌式施壓、脅迫式交易，無端挑起貿易戰，其極端利己主義暴露無遺，只會進一步削弱自身信譽。中方願同志同道合國家團結合作，共同維護多邊主義，捍衛公平正義，反對保護主義，絕不允許世界重回弱肉強食的叢林。

王毅表示，中方堅決反制美方單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護國際社會共同利益，願同各方一道，共同維護自由貿易，反對保護主義，捍衛國際公平正義。