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「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息

中國新聞組／北京26日電
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中國國家主席習近平25日表示，中國人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，全面推進人工智慧科技創新。（新華社）
中國國家主席習近平25日表示，中國人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，全面推進人工智慧科技創新。（新華社）

中共中央政治局25日召開美國發起關稅戰後首次會議，分析當前經濟形勢和經濟工作。會中罕見以「國際經貿鬥爭」描述當前國際形勢的嚴峻性和艱巨性，因應外部衝擊影響加大，會議定調著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期「四穩」。中共總書記習近平並指出，要「相機決策」適時降準降息，保持流動性充裕，意即不會把貨幣政策的子彈一次打完，為持久戰做好準備。

據新華社報導，中共中央政治局會議由習近平主持，會中研判中國今年以來經濟呈現向好態勢，外部衝擊影響加大，要求全國保持定力，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，以高質量發展確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。應對關稅戰衝擊，政治局把「穩就業」擺在第一位，強調對受關稅影響較大企業要提高失業保險基金穩崗返還比例。

會中還要求加快推動「內外貿一體化」。對於困難企業，也要多措並舉幫扶、加強融資支持。同時培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業，並加大企業應對外部風險的能力。堅定不移擴大高水平對外開放；加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」服務；同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

會議強調，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。兜牢基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。

央視解讀此次會議釋放的重要信號指出，過去往往在4月底召開的中央政治局會議，此次比往年更早召開，這是因應外部衝擊影響加大的提前部署。而會議新聞通稿中罕見提到「統籌國內經濟發展和國際經貿鬥爭」，和2018年的「經貿摩擦」相比，反映出中央對當前國際形勢的嚴峻性、長期性和艱巨性的最新判斷。

「穩就業」排在首位，表明在外部衝擊加大的情況下，對就業這個民生之首的高度重視。「多措並舉幫扶困難企業」透露出宏觀決策對微觀經濟運行主體的關切度在進一步提升。政策節奏也在加快。

後續政策還留有充足「後手」。此次會議在提及貨幣政策繼續使用了「適時降準降息」表述，意味著不會把貨幣政策的子彈一次打完。與此同時，創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具已在緊鑼密鼓制定當中。而以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。這就是中國給出的破局之道。

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