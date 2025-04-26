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路透：中國悄豁免部分美商品的125%關稅 含藥品、航空設備、晶片

記者潘維庭／即時報導
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路透指，中國已對美國進口的部分藥品、晶片、航空設備採取豁免，未收125%關稅，示意圖。(路透)
路透指，中國已對美國進口的部分藥品、晶片、航空設備採取豁免，未收125%關稅，示意圖。(路透)

正當美中對於是否已開展貿易談判各執一詞時，路透25日報導，中國悄悄豁免部分美國進口商品的125%關稅，包含部分種類的晶片、藥品、航空設備等，美國商會也引述會員反映稱，最近從美國進口的一些產品未被加徵關稅。

路透指，據收到通知的企業稱，陸方豁免部分美國進口商品的125%關稅，並要求企業確定他們需要免稅的關鍵商品，報導分析，這是北京對貿易戰後果擔憂的明顯跡象。報導認為，世界上最大的2個經濟體已準備控制衝突，因為這些衝突凍結了它們大部分貿易，並引發全球經濟衰退的擔憂。

報導引述知情人士稱，中國商務部的一個工作組正蒐集可以免徵關稅的物品清單，並要求公司提交自身需求；而中國商務部24日表示，已與在陸的80多家外企、商會舉行會議，討論美國關稅對投資和外企營運的影響。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，中國政府一直在問我們的公司，從美國進口到中國的東西，有哪些在其它地方找不到、而會導致供應鏈無法運行的。哈特也補充道，一些製藥公司回應，能向中國無關稅地進口藥品。他認為，這些豁免是針對特定藥物，而非整個行業。

法國航太公司賽峰集團（Safran）周五則表示，前一天晚上已獲悉，中國已對包括發動機和起落架在內一定數量的航空設備、部件給予關稅豁免。

至於一家記憶晶片設計公司的消息人士則指，中國半導體行業協會（CSIA）本周稍早通知他們，8種積體電路的關稅已調降到零。該消息人士告訴路透，類比晶片被豁免，但不包含記憶晶片。

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