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假貨沒關係？ 紐時：中賣家湧TikTok向美推銷 消費者買買買

中國新聞組／北京26日電
中國工廠員工搖身一變成為TikTok博主，向美國消費者介紹直接從中國工廠訂購奢侈產品的方法，以規避高額關稅。（視頻截圖）
中國工廠員工搖身一變成為TikTok博主，向美國消費者介紹直接從中國工廠訂購奢侈產品的方法，以規避高額關稅。（視頻截圖）

美國總統川普對中國祭出高關稅後，中國製造商們湧入TikTok社群媒體向美國消費者發起「向中國代工廠直購奢侈品更便宜」宣傳攻勢。美媒觀察發現，即使對這些商品的真實性存在懷疑，美國消費者依然是買買買，其中不少美國網民似表出對中國的同情，社群媒體上支持中國的聲音已愈來愈高，有點像此前強烈抗議美政府可能禁止在美使用TikTok時那樣。

據紐約時報報導，中國製造商們在社群媒體上發出的影片，宣傳賣點不外是人們能買到與露露樂蒙、愛馬仕、勃肯等名牌商品一模一樣的緊身褲和手袋，宣稱這些產品與名牌商品在同樣的工廠生產，盡管這個說法通常不真實，但在中國向美國出口的商品受到高額關稅威脅的時候，美國人似乎非常接受這種向中國製造商們直購奢侈品的模式。

美國的網紅們紛紛接受了這些影片，幫助這些工廠推銷，推動了敦煌網和淘寶等中國購物應用在美國的下載。這些影片的受歡迎度在TikTok和Instagram上飆升，獲得了幾百萬瀏覽量和成千上萬個點讚。影片下的許多跟帖似乎表現出美國人對中國的同情，例如「川普沒選對欺負的國家」、「中國打贏了這場貿易戰」。

有博主在影片中貼出供應商官網，讓美國用戶直接下單。（視頻截圖）
有博主在影片中貼出供應商官網，讓美國用戶直接下單。（視頻截圖）

這些影片為中國的工廠主和工人們提供了一個罕見的管道，讓他們能直接與美國消費者交流。這些影片在美國的受歡迎度凸顯了社群媒體上支持中國的聲音已愈來愈高，有點像人們強烈抗議聯邦政府可能禁止在美國使用TikTok時那樣。

報導引述戰略與國際研究中心主管技術領域的馬特·珀爾認為，中國政府可能正在允許這些影片廣泛流傳。中國對此尚未回應。

社交網路分析公司Graphika的分析師瑪戈特·哈迪說，4月13日開始的那周，TikTok上呼籲用戶直接從中國工廠採購產品的影片數量劇增了近250%。4月23日，TikTok上帶有中國工廠標籤的帖子數量是2萬9500條，Instagram上帶有該標籤的帖子數量是2萬7300條。

而對這些商品真實性的懷疑並沒有阻止美國消費者的需求。來自北卡羅萊納州摩爾斯維爾的23歲女子伊麗莎白·亨齊說，影片中描述的製造成本和零售價格令人大開眼界，她製作了一個電子表格，列出那些聲稱出售冒牌運動鞋、奢侈手袋等產品的工廠並鏈接到她的TikTok個人資料中，這條帖子已獲得超過100萬次瀏覽量。

由中國公司字節跳動擁有的TikTok一直在刪掉部分影片，指公司有禁止推銷假冒商品的政策，但許多影片仍在流傳。TikTok和由Meta擁有的Instagram則都對此拒絕進一步評論。

中國工廠員工搖身一變成為TikTok博主，向美國消費者介紹直接從中國工廠訂購奢侈...
中國工廠員工搖身一變成為TikTok博主，向美國消費者介紹直接從中國工廠訂購奢侈產品的方法，以規避高額關稅。（視頻截圖）

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