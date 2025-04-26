中月球樣品 美NASA資助的高校來借用 中媒：美尷尬不？

2024年10月14日至18日，第75屆國際宇航大會在義大利米蘭召開，嫦娥六號從月球背面採樣返回的月壤樣品首次向全球展出。（中新社）

中國國家航天局發布「嫦娥五號 」月球樣品國際借用申請結果，同意六國七機構申請，其中包括兩所接受美國國家航空暨太空 總署（NASA）資助的美國高校——美國布朗大學和紐約州 立大學石溪分校。而美媒報導，基於美國封殺中國所制定的「沃爾夫條款」，美方還不見得能拿到這些樣品，更加凸顯了美方所處的尷尬境地。中國專家也諷「現在是中國開放、美國封閉」。

據觀察者網報導，4月24日，在第十個「中國航天日」啟動儀式上，中國國家航天局發布嫦娥五號任務月球樣品國際借用申請結果，同意六個國家的七家機構的申請，並在現場與來自五個國家的五家機構簽署了嫦娥五號任務「月球樣品借用協議」。

路透當天報導指出，在此次獲准借用月球樣品的七家機構中，包括了兩所接受國家航空暨太空總署（NASA）資助的美國高校——美國布朗大學和紐約州立大學石溪分校。報導認為，當天宣布借用申請結果，是中方提高自身探月工程國際影響力最新舉措，也凸顯了盡管中美關係因地緣政治和關稅等問題而緊張，但在太空航天等一些領域的合作並未結束。

不過，據報導，即便如今中方已批准出借樣品，但基於美國對中國祭出「太空封殺令」而制定的「沃爾夫條款」，美方機構能否真正能把月球樣品拿到手，在本國國內仍有極大阻力，甚至可能需要通過「國家安全認證」才能接收樣品。隨著中國在包括探月等太空科技領域取得巨大突破，國際上的合作申請紛至沓來，這項惡法的存在更加凸顯出美方所處的尷尬境地。

報導並引述中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁4月23日表示，美國似乎變得封閉，而反觀現在的中國則非常開放。「這是因為我們國家整體實力的增強，隨之而來的是自信心的增強」；他還強調，美國日益增長的「孤立主義」無助於其實現「太空野心」。

路透指出，2020年，嫦娥五號使中國成為繼美國和蘇聯之後第三個從月球表面採集樣品的國家。而在去年6月，「嫦娥六號」又使中國成為第一個從月球背面帶回樣品的國家。

除了兩所美國高校，此次獲准借用中方樣品的其他機構還有：法國巴黎地球物理研究所、德國科隆大學、日本大阪大學、巴基斯坦空間和外大氣層研究委員會和英國開放大學。