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德媒：中對歐、加釋善意 擬解除制裁歐洲議會議員

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國對歐盟遞出橄欖枝，可能解除對歐洲議會人權委員會的制裁。（路透）
中國對歐盟遞出橄欖枝，可能解除對歐洲議會人權委員會的制裁。（路透）

美國意圖以關稅戰圍堵中國，中國近期開始調整其對外政策。在加拿大與歐洲，都有傳出中方有意主動改善關係的跡象。中國駐加大使王鏑表示，中方願意向前看，希望加方能同中方相向而行，在正確的基礎上推動中加關係重回正軌，希望雙方關係能夠在正確基礎上進行「重啟」。另外，中方也可能解除對歐洲議會人權委員會的制裁。

據中國駐加國使館官網，王鏑是在21日接受加拿大新聞通訊社加通社專訪，回應美國總統川普實施對等關稅、中加關係等問題。

王鏑表示，注意到加拿大對美國加徵的關稅沒有退縮，和中方一樣對美國的無理單邊關稅予以堅決抵制，「我們不僅是為中加兩國而戰，也是為國際社會而戰，應該說在這個問題上，中國和加拿大都承擔起了我們的國際責任和歷史責任。」

王鏑同時強調，中國是加拿大的機遇，不是加拿大的威脅。中加雙方如果秉持正確認知、相互尊重、求同存異的精神，完全可以實現相互成就。中加攜手合作，在雙邊層面可以助力各自的發展事業。

他並喊話，希望加拿大政府也能以同樣的誠意回應中方，為雙方企業的合作提供助力，而不是阻力，讓市場原則在中加經貿合作中發揮主導作用。

在對歐洲關係部分，德國之聲中文網23日引述「南德意志報」報導，歐洲議會議長梅特索拉近期與中方大使就相互制裁事件多次會晤。梅特索拉的1名發言人證實，談判已經進入最後階段。另外，中方也可能解除對歐洲議會人權委員會的制裁。

這輪相互制裁發生在2021年3月，當時歐盟、英國、加拿大、美國對中國新疆生產建設兵團的4名領導人制裁，指控他們在當地打壓維吾爾族人；北京方面旋即祭出反制措施，對5位歐洲議會議員以及議會人權委員會制裁。之後歐洲議會凍結「歐中投資協定」的審批程序，中方還對另外5名個人、3家歐洲機構施加制裁，包括柏林墨卡托中國研究中心。

不過，報導也指，儘管歐洲與中國關係因美國總統川普因素出現緩和跡象，但歐洲外交官警告，不應對雙邊關係過度樂觀，認為歐盟應該堅持對中國的明確要求。

加拿大 關稅 歐盟

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