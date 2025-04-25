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合約到期…日本和歌山公園4頭大熊貓 6月底歸還中國

中國新聞組／北京25日電
圖為2017年3月24日，日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」，大熊貓雙胞胎Ouhin和Touhin在吃竹條。(美聯社)
圖為2017年3月24日，日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」，大熊貓雙胞胎Ouhin和Touhin在吃竹條。(美聯社)

日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」24日表示，目前飼養的4頭大熊貓將於6月底左右歸還中國。該園與中國簽署的保護大熊貓共同計畫契約將於8月到期，決定於天候較涼爽的6月歸還大熊貓。

日本每日新聞報導，「冒險大世界」飼養的大熊貓是良濱（現年24歲）、結濱（8歲）、彩濱（6歲）、楓濱（4歲），4頭都是母熊貓。園方決定於6月底左右全歸還中國。

如果沒有新的大熊貓被運至日本，日本國內飼養的大熊貓將僅剩東京上野動物園的2頭。

永明於1992年9月14日生於中國的北京動物園，1994年被運至「冒險大世界」，2001年與大熊貓「梅梅」生下兒子雄濱，是日本國內首度自然繁殖誕生的大熊貓。永明與良濱生下10頭大熊貓，永明在「冒險大世界」共生育16頭大熊貓，是「超級爸爸」。結濱、彩濱、楓濱是大熊貓「永明」與良濱所生的女兒。

日本國內的大熊貓都採以繁殖研究為目的向中國租借，包括在日本國內誕生的大熊貓在內，所有權歸中國。

永明於2023年2月返回中國，晚年在四川省成都的繁殖研究基地度過，今年1月死亡，享年32歲（相當於人類的100歲）。

永明返回中國後，冒險大世界的大熊貓都是母的，無法繁殖。因此和歌山縣府人員曾訪中，希望中國租借公的大熊貓。

白濱町人口約2萬，每年約有300萬人次觀光客，冒險大世界的大熊貓在該町招攬觀光客方面扮演重要角色。

2021年，日本和歌山縣拍攝的大熊貓幼崽「楓濱」生日會現場。(新華社)
2021年，日本和歌山縣拍攝的大熊貓幼崽「楓濱」生日會現場。(新華社)

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