我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

查完貪腐…歐盟委員會聲明：不再會見替華為遊說的團體

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比利時調查歐洲議會涉及華為賄賂案件後，歐盟委員會聲明不再會見華為的遊說組織。(歐新社)
比利時調查歐洲議會涉及華為賄賂案件後，歐盟委員會聲明不再會見華為的遊說組織。(歐新社)

在比利時對有關歐洲議會腐敗指控進行調查後，歐盟委員會23日發表聲明指出，將不再會見代表華為進行遊說的組織。這份聲明在布魯塞爾引起震動，歐盟委員會隨後澄清，如果會議不涉及華為利益的政策問題，歐盟委員會仍將允許將華為作為成員或客戶的組織進入其機構內部。

法廣網報導，在政客新聞網歐洲版周四報導這一措施後，歐盟委員會經濟安全事務發言人吉爾（Olof Gill）表示，會議仍將在「特別基礎上」進行審議。吉爾說，「阻止可能擁有數百名成員的傘式組織進入歐盟委員會是不現實的，也是不可能的」。

就在比利時調查人員對華為在布魯塞爾的活動展開腐敗調查幾天後，歐盟委員會已於今年3月禁止與華為官員接觸和會面。

歐盟委員會周三的聲明稱，這一禁令擴大到任何代表華為行事的中間人，他們與歐盟委員會工作人員進行會議和其他接觸，以促進該公司的利益。

此前，在警方對華為在比利時、法國和葡萄牙的辦公場所進行一系列突襲後，至少有八人被比利時檢方指控涉嫌積極腐敗、洗錢和犯罪組織，其中包括華為在歐洲的一名最高級管理人員。

華為在歐盟的遊說足跡遍布科技、汽車和能源等政策領域，眾多商業協會、諮詢公司、律師事務所和其他機構的成員或與它們簽有合同。

歐盟 華為

上一則

合約到期…日本和歌山公園4頭大熊貓 6月底歸還中國

下一則

德媒：中對歐、加釋善意 擬解除制裁歐洲議會議員

延伸閱讀

上海車展智駕宣傳轉低調 華為姚安娜現身惹騷動

上海車展智駕宣傳轉低調 華為姚安娜現身惹騷動
上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚
華為將發表新品 兆瓦超充或讓2025年成電動車閃充元年？

華為將發表新品 兆瓦超充或讓2025年成電動車閃充元年？
川普逼Nvidia放棄中國 華為AI技術將大躍進？

川普逼Nvidia放棄中國 華為AI技術將大躍進？

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話