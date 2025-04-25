查完貪腐…歐盟委員會聲明：不再會見替華為遊說的團體

比利時調查歐洲議會涉及華為賄賂案件後，歐盟委員會聲明不再會見華為的遊說組織。(歐新社)

在比利時對有關歐洲議會腐敗指控進行調查後，歐盟 委員會23日發表聲明指出，將不再會見代表華為 進行遊說的組織。這份聲明在布魯塞爾引起震動，歐盟委員會隨後澄清，如果會議不涉及華為利益的政策問題，歐盟委員會仍將允許將華為作為成員或客戶的組織進入其機構內部。

法廣網報導，在政客新聞網歐洲版周四報導這一措施後，歐盟委員會經濟安全事務發言人吉爾（Olof Gill）表示，會議仍將在「特別基礎上」進行審議。吉爾說，「阻止可能擁有數百名成員的傘式組織進入歐盟委員會是不現實的，也是不可能的」。

就在比利時調查人員對華為在布魯塞爾的活動展開腐敗調查幾天後，歐盟委員會已於今年3月禁止與華為官員接觸和會面。

歐盟委員會周三的聲明稱，這一禁令擴大到任何代表華為行事的中間人，他們與歐盟委員會工作人員進行會議和其他接觸，以促進該公司的利益。

此前，在警方對華為在比利時、法國和葡萄牙的辦公場所進行一系列突襲後，至少有八人被比利時檢方指控涉嫌積極腐敗、洗錢和犯罪組織，其中包括華為在歐洲的一名最高級管理人員。

華為在歐盟的遊說足跡遍布科技、汽車和能源等政策領域，眾多商業協會、諮詢公司、律師事務所和其他機構的成員或與它們簽有合同。