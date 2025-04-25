1個多月未現身...英媒稱何衛東被免職 中防部未回答

中共軍委副主席何衛東因缺席多項重要會議引發關注。英媒本月上旬報導他已因涉貪被免職。（取材自中國國防部官網）

對於中共 政治局委員兼軍委副主席何衛東近月接連缺席活動，英媒報導他已因涉貪被免職，中國國防部 發言人張曉剛24日在記者會上僅表示，「我們此前已就此問題作了回應，下一個問題」。未進行正面回應。

張曉剛24日主持中國國防部4月例行記者會，回應中外媒體提問。外媒提問稱，何衛東大概1個多月沒有公開露面，中方能否透露他的消息，確認他有沒有因為腐敗問題被調查。

對此，張曉剛簡短回應說，「我們此前已就此問題作了回應，下一個問題」。

今年全國兩會 後，何衛東傳出被捕、正接受調查的消息，之後他接連缺席軍委年度植樹、「中央周邊工作會議」等重要活動，但上月國防部發言人吳謙主持3月例行記者會時，就美媒華盛頓時報報導何被政治清洗，僅回應「沒有這方面的消息，不了解這方面的情形」，未證實也未否認。

接著，本月上旬，英媒金融時報再援引5位消息人士稱，何衛東因涉嫌貪腐，已在「最近幾周」遭免職，並稱原因與腐敗有關。

不過，中國國防部在近期的新聞發布會中，均未就何衛東的近況做出說明。

1957年出生的何衛東現年68歲，祖籍江蘇東台許河，生於福建南平，是習近平在福建工作期間，當地第31集團軍出身的「福建幫」成員，曾任解放軍對台主力的東部戰區司令等要職，二十大後被提拔為中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席。

去年11月，國防部新聞發言人吳謙宣布，軍委苗華涉及嚴重違紀，經中共中央研究，決定對其停職檢查，及近年還有李尚福、魏鳳和等2位前大陸防長落馬；共軍火箭軍、軍工體系等也經歷多次清洗等背景下，何衛東的近況備受關注。