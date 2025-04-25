教宗方濟各去世 中國大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電

羅馬天主教教宗方濟各逝世，大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡發出唁電。圖為2023年大陸天主教上海教區舉行金魯賢主教逝世10周年紀念。（取材自大陸天主教官方網站）

羅馬天主教教宗方濟各 （Pope Francis）21日逝世，在中國大陸外交部表示哀悼後，據新華社報導，中國的天主教組織「一會一團」24日向梵蒂岡 致唁電。

中華民國與教廷於1942年建交，目前駐華大使館設在台北，也是中華民國在歐洲僅剩的唯一邦交國，但教廷沒有向台北派出駐華大使，而只有臨時代辦，和教廷的互動，一直是兩岸外交競逐焦點之一。

此前，大陸外交部發言人郭嘉昆22日指出，大陸方面「對方濟各教皇去世表示哀悼」。他更稱，近年來大陸和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益交往。大陸願同梵方共同努力，「推動中梵關係持續改善」。

中華民國賴清德總統已指派前副總統陳建仁為總統特使，前往教廷出席26日的方濟各葬禮。

在24日的大陸外交部記者會上，面對外媒詢問，陸方是否計畫派員參加教宗方濟各葬禮，如果有將派誰參加？郭嘉昆僅表示「目前我沒有可以提供的信息」。隨後，新華社24日晚間報導，24日大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電，「對教皇方濟各去世表示哀悼」。此前在2022年底，前教宗本篤十六世逝世時，大陸天主教「一會一團」也有向梵蒂岡致唁電。

所謂「一會一團」，是指「中國天主教愛國會」和「中國天主教主教團」，是中共官方認可的境內天主教最高組織，據大陸官方統計，目前大陸的天主教徒為600萬人，天主教教區98個，教堂和活動堂點6000餘處。天主教信徒在大陸的規模，遠少於基督教信徒的3800萬人。

大陸天主教一會一團24日在官網公布文告，「教宗方濟各於2025年4月21日7時35分（北京時間13時35分）在聖瑪爾大之家蒙主恩召，享年88歲。請眾同禱，賴天主仁慈，求天主賜教宗方濟各在天堂獲享永福。」

教宗方濟各時期，教廷積極尋求改善與大陸的關係。2024年5月，教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）在有2位大陸體制內學者參與的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」舉行後向媒體透露，希望在中國大陸設立常設辦事處，引起重大關注。當時大陸外交部回應稱，「願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」

中國大陸與梵蒂岡雙方，於2018年簽署主教任命臨時協議，並於2020、2022、2024年三度續簽。去年9月中旬，教宗方濟各結束東南亞的訪問，在搭機返程中表示「我非常渴望訪問中國」。

方濟各的葬禮將於當地時間26日上午舉行，因為參與2019年反修例運動示威抗議時的「612人道支援基金」，而被控觸犯國家安全法例的香港榮休主教陳日君樞機，也已獲准離港赴梵蒂岡出席喪禮。法廣指出，他是首名身負國安案件而可以2次離港的人。