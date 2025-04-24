我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中AI晶片戰 中國不一定想贏？分析：當第2名更有利

大撒幣設化妝間？赫塞斯被諷「五角大廈公主」

「神舟20號」太空人進駐太空站 預計10月底返回地球

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「神舟20號」太空人已經進駐太空站，25日凌晨與「神舟19號」太空人會師。（圖／取自載人航天工程網）
「神舟20號」太空人已經進駐太空站，25日凌晨與「神舟19號」太空人會師。（圖／取自載人航天工程網）

中國24日發射的「神舟20號」太空船順利升空，3名太空人已經進駐中國天宮太空站，並與「神舟19號」太空人會師，2組太空人將共同在太空站生活5天，此後「神舟19號」將返回地球，而「神舟20號」則預計將在10月底返航。

據中國載人航天辦公室消息，北京時間2025年4月24日17時17分，搭載「神舟20號」太空船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，「神舟20號」與火箭成功分離，進入預定軌道。「神舟20號」的3名太空人為陳冬、陳中瑞、王杰。

「神舟20號」入軌後，於北京時間2025年4月24日23時49分，成功對接於太空站天和核心艙徑向埠，整個對接過程歷時約6.5小時。25日凌晨1時17分，「神舟19號」太空人順利歡迎「神舟20號」太空人入駐太空站，這是中國太空史上第6次「太空會師」。後續，2個太空人乘組將在太空站進行在軌輪換。期間，6名太空人將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。「神舟19號」太空人計畫於本月29日返回東風著陸場。

中國太空站命名為「天宮太空站」，由為「天和核心艙」、為「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」3個基本艙段組成。「天和」居中，「問天」和「夢天」分別位於兩側。太空站設置有前向、徑向和後向3個對接口，前向對接太空船等來訪航天器，徑向主要對接太空船，後向主要對接貨運飛船。

而在太空站期間，「神舟20號」太空人將在太空生命與人體研究、微重力物理科學、太空新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成太空站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等任務。

在軌駐留期間，「神舟20號」太空人乘組將迎來「天舟九號」貨運飛船和「神舟21號」太空船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。

對於太空人登月計畫，中國載人航天工程辦公室副主任林西強23日表示，載人登月任務各項研製工作總體進展順利，「長征十號」運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服、探索載人月球車等正在按計劃開展初樣研製試驗工作，月球遙感衛星已完成立項和競爭擇優，發射場、測控通信、著陸場等地面系統研製建設工作正按計劃有序推進。

太空人 天和核心艙

上一則

「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲

下一則

教宗方濟各去世 中國大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電

延伸閱讀

NASA最年長太空人佩蒂特 70歲生日重返地球

NASA最年長太空人佩蒂特 70歲生日重返地球
中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛

中國「神州20號」明發射 港澳太空人擬2026首次執飛
美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球

美最年長現役太空人乘俄飛船 70歲生日當天返地球
完成極地繞地球任務 4人搭SpaceX太空船安返地球

完成極地繞地球任務 4人搭SpaceX太空船安返地球

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」