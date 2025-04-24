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美中經貿談判有進展？中國商務部：捕風捉影無依據

中央社／台北24日電
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圖為並列的美國和中國國旗。（路透）
圖為並列的美國和中國國旗。（路透）

繼中國外交部後，中國商務部發言人何亞東下午針對華府近日釋出美中「已針對關稅展開談判，且將達成協議」說，目前中美之間「未進行任何經貿談判」，任何關於中美經貿談判進展的說法都是「捕風捉影，沒有事實依據」。

中國商務部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，何亞東在回答媒體詢問時，作上述表示。

何亞東說，中方注意到了外媒近期的一些報導。商務部作為中國對外經貿關係的主管部門，要強調的是，目前中美之間「未進行任何經貿談判」，任何關於中美經貿談判進展的說法都是「捕風捉影，沒有事實依據」。

此外，何亞東針對美方有意為美中關稅戰「降溫」及相關說法回應，美方濫施關稅違背基本的經濟規律和市場規律，不僅無助於解決美國自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，已遭國際社會和美國國內強烈反對。

何亞東說，「解鈴還須繫鈴人」，單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真的想解決問題，就應正視國際社會和美國國內各方理性聲音，徹底取消所有對中國單邊關稅措施，透過平等對話，找到解決分歧的辦法。

美國白宮22日表示，已有18國針對關稅協議提案，希望達成協議，美國貿易團隊本週將與34國開會討論。此外，美國在與中國達成潛在協議方面進展順利，川普及其團隊正在為與中國達成協議鋪路。

而華爾街日報23日引述知情人士透露，川普政府考慮大幅調降對中國的關稅，部分項目的稅率將減少一半，希望為美中緊張關係降溫。但白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）稍後接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，川普並未軟化對中國的立場，美國不會單方面降低對中關稅。

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