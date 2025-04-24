受關稅戰影響？德媒指北京擬解除對歐洲議會議員制裁

美國總統川普關稅政策導致中美、歐美關係緊張之際，傳出中方有意單方面部分解除2021年對5名歐洲議會議員施加的制裁。（路透）

當前美國總統川普 關稅政策，導致中國與美國、歐美關係緊張之際，傳出中方有意單方面部分解除2021年對5名歐洲議會議員施加的制裁。歐洲議會表示，相關談判已接近尾聲，但歐盟 執委會則對北京動議態度冷淡，先前受制裁的前歐洲議會議員也表示，歐盟必須利用當前的形勢，來貫徹其長期以來對北京的要求。

德國之聲中文網23日引述「南德意志報」報導，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）近期與中方大使多次會晤。梅索拉的1名發言人證實，談判已經進入最後階段。另外，中方也可能解除對歐洲議會人權委員會的制裁。

這輪相互制裁發生在2021年3月，當時歐盟、英國、加拿大、美國對大陸新疆 生產建設兵團的4名領導人施加制裁，指控他們在當地打壓維吾爾族人；北京方面旋即祭出反制措施，對5位歐洲議會議員以及議會人權委員會施加制裁。之後歐洲議會凍結了「歐中投資協定」的審批程序，中方還對另外5名個人、3家歐洲機構施加制裁，包括柏林墨卡托中國研究中心。

針對這項消息，歐盟執委會下轄的歐盟對外事務部（EEAS）則對北京的動議態度冷淡，1名發言人表示，歐盟方面沒有發現新疆的人權狀況有所改變，所以將維持與新疆有關的對中制裁措施。

報導指，雖然在川普再度入主白宮、尤其是對各國揮起關稅大棒，歐洲與中國關係出現了緩和跡象，但歐洲外交官警告，不應對雙邊關係過度樂觀，認為歐盟應該堅持對中國的明確要求。一名不願具名的德國外交官表示，今年7月預計在北京舉行的歐中峰會上，「我們會帶著明確的要求參加。」

上述在2021年遭到制裁、目前已卸任的前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也表示，歐盟必須利用當前的形勢，貫徹長期以來對北京的要求，包括要求中方停止支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭、減少對產能過剩行業的補貼等。他警告，歐盟不應該被中方魅力攻勢攻陷，因為其戰略立場根本未曾改變，「哪怕川普也沒法讓極權主義中國變成歐洲的夥伴。」