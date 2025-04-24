談什麼？ 公民黨魁訪京會見王滬寧 轉交日相致習近平親筆信

日本公民黨主席齊藤鐵夫23日在北京與中國全國政協主席王滬寧舉行會談，並將日本首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信轉交給王滬寧。（路透）

日本 執政聯盟之一的公民黨主席齊藤鐵夫正在北京訪問，他23日在北京與中國全國政協主席王滬寧舉行會談，就美國關稅 議題，齊藤鐵夫強調，美中維持關係穩定，對國際社會而言極其重要。他並將日本首相石破茂 致中國國家主席習近平的親筆信轉交給王滬寧。

日本共同社報導，齊藤鐵夫在會談中，要求中方撤銷因東京電力福島核汙水排海而採取的日本水產品進口限制。齊藤強調，中國擔負起責任對日中經濟發展而言很重要。王滬寧則表示，兩國間懸而未決的問題要通過反覆對話來解決，建立互信很重要。

報導指出，兩人還討論了美國川普政府的關稅措施。齊藤指出，對全球經濟擁有巨大影響力的美中維持關係穩定，對國際社會而言極其重要，並表示正關注著美中關係對日本企業的影響。

齊藤在會談中還提到，必須把重要的日中關係傳給下一代。王滬寧則呼籲加強中日兩國合作關係，表示應該為亞洲與世界的和平與穩定做出貢獻。

齊藤於22日至24日訪問中國，中共中聯部長劉建超22日與齊藤會面時表示，中國願同日方攜手應對共同挑戰，願發揮好執政黨交流機制，建設性管控分歧，增進中日政治互信。

面對川普對全球加徵關稅，除了石破茂致習近平親筆信外，共同社22日引述多名日本政府相關人士報導，中國國務院總理李強已致信日本首相石破茂，呼籲攜手應對，共同對抗保護主義。報導稱，這顯示在美中關稅大戰、對立加深之際，中方有意拉攏日本。日方將考慮與北京的關係並慎重對待。

環球時報引述中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊指出，此次齊藤鐵夫訪華、轉交石破茂親筆信，代表日方有意願在部分領域與中方協調合作，如共同應對全球貿易挑戰等。

盧昊認為，在當前國際環境下，公明黨黨魁訪華，展現出一定的合作空間與積極因素，但鑑於雙方在領海、台灣問題及歷史問題上的分歧，此次訪問難以使中日關係產生根本性改觀，須避免過高期望。