打到自己？ 馬斯克認了缺稀土：正向北京爭取出口許可

曾揚言今年將生產數千台Optimus人形機器人的特斯拉執行長馬斯克表示，其生產受到中國稀土磁鐵出口限制的影響，特斯拉正在與中國合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可證。（記者陳宥菘／攝影）

曾揚言今年將生產數千台「Optimus」人形機器人 的特斯拉 執行長馬斯克 ，22日表示，其生產受到了中國稀土磁鐵出口限制的影響。他說，特斯拉正在與北京合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可證。

路透報導，馬斯克說，中國希望保證稀土磁鐵不會用於軍事用途，「中國希望得到保證，這些技術不會被用於軍事目的，顯然不會。它們只是被用在人形機器人上。」他在財報電話會議上表示。

馬斯克曾表示，特斯拉預計在2025年內生產數千台Optimus機器人，然而，由於稀土供應受到干擾，這一目標可能面臨挑戰。目前特斯拉正與中國政府協商，希望取得必要的出口許可證。特斯拉這款人形機器人被視為其未來業務多元化的重要一環，馬斯克也多次宣稱，其潛力不亞於電動車。

作為對美國提高關稅的反擊，中國從本月開始對稀土實施出口限制，限制了用於製造武器、電子產品和一系列消費品的礦物供應。

分析師表示，出口限制不僅包括礦產，還包括磁鐵和其他難以取代的成品；出口商現在必須向中國商務部申請許可證，這個過程相對不透明，可能需要六到七周，甚至到幾個月的時間。

Optimus是特斯拉開發的一款人形機器人，2022年10月1日，在特斯拉AI Day上，馬斯克介紹這款特斯拉首款人形機器人Optimus，機器人搭載特斯拉同款的自動駕駛軟體系統和感測器。