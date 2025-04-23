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中國在聯合國控美關稅「單邊霸凌」 80多國與會非正式會議

記者潘維庭／即時報導
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中國常駐聯合國代表傅聰23日在「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議發言。（環球網）
中國常駐聯合國代表傅聰23日在「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議發言。（環球網）

美國與中國關稅戰下各自出招，中國常駐聯合國代表傅聰，當地時間23日主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」的安理會阿里亞模式會議，包括安理會成員在內的80多國與會。傅聰於會中致詞時表示，國際上的事情由大家商量著辦，沒有誰高人一等，不能誰的「胳膊粗」誰就說了算。「任何國家都無權凌駕於國際法之上。」

「阿里亞模式」會議與安理會正式會議不同，它是以曾任安理會主席的委內瑞拉大使迭戈·阿里亞（Diego Arria）的名字命名的一種特殊會議模式，通常是應安理會1個或多個成員的倡議召開，對所有聯合國會員國、常駐觀察員、有關聯合國實體、民間社會組織和新聞界代表開放。

環球網24日報導，傅聰於在開場發言中表示，80年前，作為世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，聯合國應運而生，奠定了現代國際秩序，開啟了世界和平與發展的新篇章。從此多邊主義成為廣泛共識，和平發展成為人心所向，合作共贏成為普遍追求。

他指，80年後的今天，世界進入新的動蕩變革期。單邊主義甚囂塵上，霸凌行徑大行其道，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，公然挑戰以國際法為基礎的國際秩序。

傅聰也點名，近期美國以各種藉口宣布對所有貿易伙伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

他批評，美方打著所謂追求「對等」、「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是以關稅為手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。

他指，世界再次走到關鍵的十字路口。是堅定倡導多邊主義，還是允許單邊主義肆意蔓延？是推動國際關係民主化，還是放任強權政治？是遵守國際法和國際關係基本準則，還是重回弱肉強食的叢林法則？在這些事關各國根本利益、事關人類前途命運的重大問題上，國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動。

傅聰稱，「面對國際局勢亂象頻出，中國的選擇明確而堅定。我們始終站在多邊主義一邊，站在公道正義一邊，站在國際社會共同利益一邊」，他稱，「作為安理會常任理事國，中國踐行真正的多邊主義，堅定反對霸權主義、強權政治，始終堅守正義、主持公道。面對美方濫施關稅的倒行逆施，中國挺身而出，果斷採取反制措施，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，為了捍衛國際公平正義。」

聯合國 關稅

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