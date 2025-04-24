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擴內需促消費 中國發行超長期國債1.3兆 期限最長50年

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國2025年超長期特別國債開啟發行，重點支持國家重大戰略。(新華社)
中國2025年超長期特別國債開啟發行，重點支持國家重大戰略。(新華社)

作為擴內需、促消費重要舉措，中國2025年超長期特別國債24日開啟發行，總計1.3兆元人民幣（約1784億美元），將重點支持國家重大戰略、大規模設備更新及消費品以舊換新等政策加快落地，有利於加速釋放中國國內投資和消費需求。

中國各地也正在部署第二季經濟工作重點，聚焦提振內需，加快釋放政策效能。

中國超長期特別國債為記帳式國債，在一級市場發行時主要由承銷團（如商業銀行、證券公司等金融機構）進行認購。保險公司、社保基金、養老金等長期資金管理機構因資產配置需求，為重要持有者。同時，特別國債是為特定政策或專案發行的國債，不計入財政赤字，專款專用。

根據中國財政部安排，今年超長期特別國債總計1.3兆元，分為20年期、30年期和50年期3種，共發行21期，發行時間從4月至10月。其中，4月24日將首發20年期、30年期特別國債，付息方式為按半年付息，5月23日將首發50年期特別國債。

中國財政部部長藍佛安此前表示，今年發行超長期特別國債1.3兆元，其中，8000億元用於更大力度支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目，5000億元用於加力擴圍實施「兩新」政策，其中，3000億元支持消費品以舊換新，2000億元支援設備更新。

對比2024年，2025年超長期特別國債規模更大，增加3000億元，且從發行節奏來看，相較2024年5月17日首發提前近一個月時間，在前幾個月的發行金額也整體高於去年同期，並預計較去年提早一個月完成全部超長期特別國債的發行。

新華社引述中誠信國際研究院院長袁海霞分析，超長期特別國債加速落地能夠為全年經濟增長目標達成提供有力支持，且透過中央加槓桿進行宏觀調控，有利於進一步改善政府部門債務結構、降低宏觀債務成本。

國債 財政部 保險

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