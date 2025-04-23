紐時：川普貿戰毀數十年亞太布局 盟友終將望向中國

中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲國際社會認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，重振多邊主義。（取材自中國外交部網站）

美國總統川普 對全球「不分敵友」加徵關稅 ，美媒開始有聲音表示擔憂，認為川普大打貿易戰，最終將破壞美國過去數十年來精心設計的軍事布局。另一方面，中國積極拉攏盟友，常駐聯合國副代表耿爽呼籲國際社會認清美方經濟霸凌本質，加強團結協作，重申多邊主義重要性。

觀察者網報導，紐約時報22日以「川普的關稅將帶來回報——但是是給中國」為題發表評論文章，稱相比其他地區，川普所謂的「對等關稅」將對亞太國家造成更嚴重的打擊。文章作者、英國地緣政治分析家詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）稱，這將「幾乎肯定」把這些國家進一步推向中國，增強中國的政治、經濟乃至軍事地位，削弱美國二戰後在亞太地區建立起來的經濟和軍事同盟。

文章中指出，雖然川普已經暫緩徵收對等關稅90天，但關稅威脅仍高懸在眾多亞洲經濟體頭上。越南 、泰國、印尼、孟加拉和斯里蘭卡等高度依賴貿易的發展中國家，面臨著一些最嚴厲的關稅稅率；日本、南韓、澳洲等較富裕的經濟體，也可能被徵收相對較低、但仍可觀的懲罰性關稅，而這些經濟體都是美國在亞太的重要地緣政治盟友。

克拉布特里認為，川普對全球貿易「錯誤、無能的攻擊」，或對美國在亞太影響力造成不可挽回的損害，從而給中國留下「可以填補的真空」；對幾乎所有貿易夥伴徵收對等關稅，也嚴重損害他國對於美國的信任。他預計，一些國家將「不得不屈服於美國的要求」，但川普性格反覆無常，最終也可能迫使各國考慮與美國貿易的替代方案，而中國「顯然是一個不錯的選擇」。

克拉布特里進一步分析，川普的舉動也會讓貿易夥伴對美國的安全承諾產生疑問，並加強中國在亞太地區的政治、經濟和軍事影響力。目前，日本和南韓等美國盟國已經開始討論，是否需要發展核武來確保自身安全。他也擔憂，日韓、越南等國，未來可能與中國達成某種安全協議。

盡管克拉布特里強調，上述前景現在看來還很「遙遠」，但他並不看好美國將來能夠恢復當前已經造成的損害。 「美國不太可能完全恢復它曾經享有的信任，正是這種信任曾使它成為亞太地區無可爭議的商業和軍事強國。」

另一方面，中國則加強拉攏盟友。耿爽21日在聯合國舉行的「多邊主義與外交促進和平國際日」紀念活動上，直接點名美國嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重威脅全球經濟穩定，嚴重衝擊多邊主義秩序。他強調，「國際社會應認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作」。