中國拒收的美波音飛機 馬航、印度航空想接手

美中關稅 戰爆發，中國下令暫停接收美國波音 飛機作為反制，中國國家主席習近平更走訪馬來西亞等東南亞國家尋求聯合抗美。但綜合外電報導，馬來西亞航空及印度 航空先後表態，願接手遭中國拒絕接收的波音飛機。

路透社21日引述馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，馬航母公司馬來西亞航空集團高階主管表示，該集團正與波音（Boeing）洽談購買新機事宜，如果中國航空公司停止接收波音飛機，該集團將可接手購買這些新飛機。

馬航集團執行長伊斯梅爾（Izham Ismail）表示，如果波音因為美中關稅戰而出現交機空檔，該集團將視為可提前交機的機會之窗。而該集團正與波音商談是否可掌握這一機會。

除馬航外，據彭博引述知情人士透露，印度航空（Air India）近日也向波音表達，接手這批原本要交付中國客戶飛機的意願，希望藉此取得更優先的交付順位，以便擴充機隊恢復其市占率。

報導提到，全球各航空公司都急需購買新機，但由於COVID-19疫情後供應鏈出現瓶頸，加上波音因加強監管審查及工人罷工使生產放緩，導致交貨時間延長。

因此，這批中國此時不願接收的現成波音飛機，便成為這些航空公司想要立即下訂的搶手貨。