學者分析：美國大打關稅戰 「川習會」恐更渺茫

法媒報導，分析家認為，美國總統川普 對中國商品課徵高額關稅 ，已損及與北京當局的關係，可能導致他近期與中國國家主席習近平 會面的希望更渺茫。

川普今年1月重返白宮以來，不分敵友推出關稅措施。川普政府後來暫緩實施對多國課徵的對等關稅，但美國和大陸卻陷入關稅戰。經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國商品課徵145%關稅，有些商品累加關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅，並稱繼續提高稅率沒有意義。

此外，美中在氣候變遷、類鴉片藥物芬太尼等議題的對話似乎也停滯。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘說：「在川普治下，中美關係跌落到大規模武裝衝突以外的最糟狀態。川普對中國亮劍的速度超乎許多人想像。」

曾在川普第一次執政時擔任國務院代理亞太助卿的董雲裳說，美中關係處於「實質經濟戰爭狀態」。現任耶魯大學資深研究員的董雲裳說：「中國認為川普所言有意建立『對中國的關稅壁壘』是違法行為，也是存亡威脅。」

數周前，多家媒體提到美中考慮今年6月舉行領袖會談，正好兩國領導人生日都在6月。但近期發展實際上已讓這些計畫泡湯。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普的「魯莽不講理」行為，已導致今年上半年「非常不可能」舉行任何會談。

牛津大學政治暨國際關係系教授傅若詩說，北京「會希望確保能有一些政策上可實現的成果，並確保習近平會受到尊重」。

專注於美中關係的國際危機組織資深研究顧問韋恩說，川普和習近平「都不想表現出向對方讓步的樣子」。他認為，最有可能促成會談的動力是雙方都能宣稱獲勝，即川普有意願繼續加大經濟施壓力道，習近平也能展現中國的堅韌。