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新聞評論／北京國際戰略 轉為「重視周邊」

香港特派員李春
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中國國家主席習近平（前中）日前在河內國際會議中心同越共中央總書記蘇林（右一）共同會見中越人民大聯歡活動代表。（新華社）
中國國家主席習近平（前中）日前在河內國際會議中心同越共中央總書記蘇林（右一）共同會見中越人民大聯歡活動代表。（新華社）

近期中共省級地方黨委紛召開常委會，主要內容是「傳達學習習近平總書記近期重要講話重要指示精神」；中共領導層近日下地方考察，也要求「認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神」，引起政圈的興趣。

最新訊息，以中共省級地方傳達的、中共領導層到地方要求學習的，主要是「中央周邊工作會議」上習近平的講話，以及習近日出訪東南亞三國的談話內容。對領導人外交工作講話有此重視，這回應是首次，表面上當是應對時變，但透過外交智囊解讀，則透出領導層有戰略思維之變。

近期中共領導層分別以調研（考察）為名下地方，代表性的是人大委員長趙樂際去了江蘇、安徽，常務副總理丁薛祥去了陜西。調研中，他們不約而同地提出「要認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神」。令人聯想到目前關稅戰大背景。

再看地方。中共地方最高級別會議，就是省市委常委會會議。以中共江西省委常委會會議為例，傳達的是習近平有關周邊外交的講話，主持會議的中共江西省委書記尹弘說，要深入學習貫徹習近平外交思想，積極服務國家外交大局，拓寬對外交往渠道。還具體討論如何「為構建周邊命運共同體貢獻江西力量」。

省級地方專門會議討論外交工作，比較罕見。除了應對中美交惡、打響關稅大戰，那周邊工作有何深層意義，外間還不大清楚。

中共中央4月中召開了首次「中央周邊工作會議」，隨後習近平即有了今年首次出訪越南、馬來西亞和柬埔寨，率先力推周邊外交。當時解讀都與2013年「周邊外交座談會」相對照，一是由座談會升格為工作會議最高規格，表示重視；二是以關稅戰為背景，大國外交不行，就推周邊外交。而近日有智庫人士點出，由「周邊外交」變身為「周邊工作」，才是重要一變，顯示重周邊，已超出外交範疇，而變成包容廣泛的工作了。

要深入把握升格「周邊工作」意涵，中國外交學院院長王帆的新文章有重要幫助。有人認為王帆是參與戰略策畫者之一。而其最新立論，談的正是「周邊工作」而不是「周邊外交」，透露中央周邊工作會議，意義在於構建周邊命運共同體的行動綱領、聚焦構建周邊命運共同體、開創周邊工作新局面。他又披露，「以周邊促全局」是一種戰略思維，因此認定周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵。

王帆認定周邊被定位為外交全局的「首要」，既是對傳統「強權政治」外交思維的超越；又說將周邊視為合作夥伴而非競爭對象，突破西方「中心—邊緣」理論桎梏。隻字未提中美交惡，但字裡行間，透出了中共領導層的國際戰略思維之變。

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