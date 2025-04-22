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中國與印尼首次2+2對話 反對單邊主義、提倡跨境產供鏈

記者陳宥菘／綜合報導
中國與印尼昨日在北京舉行兩國首次外長防長「二＋二」對話機制會議。出席者包含外交部長王毅（右二）、國防部長董軍（右一）與印尼外長蘇吉約諾（左二）、防長沙夫里（左一）。（中新社）
中國與印尼昨日在北京舉行兩國首次外長防長「二＋二」對話機制會議。出席者包含外交部長王毅（右二）、國防部長董軍（右一）與印尼外長蘇吉約諾（左二）、防長沙夫里（左一）。（中新社）

中美關稅戰升高之際，中國與印尼21日在北京舉行兩國首次外長防長「2＋2」對話機制會議，中國外長王毅提出雙方構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾，並稱雙方反對任何形式的單邊主義、貿易保護主義，認為濫施關稅將嚴重損害各國正常經貿往來。雙方並將加快區域經濟一體化進程，維護「全球南方」正當合法權益。

美國總統川普關稅政策衝擊與傳統盟友關係，北京則積極開拓周邊外交，拉攏各國抗美。中國國家主席習近平甫完成對東協國家越南、馬來西亞和柬埔寨訪問，中國與印尼隨即在北京舉行首次外長防長「2＋2」對話機制會議。

會議由中國外長王毅、防長董軍，以及印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里共同主持。這也是中國在全球建立的第一個部長級「2＋2」機制會議。

據印尼外交部新聞稿，會議討論了全球關注的關稅議題。蘇吉約諾提及印尼對關稅戰對世界經濟帶來影響的擔憂，強調對話尋求共同解決方案的重要性。他也強調，中美都是印尼發展的重要夥伴，必須以平衡和建設性的方式與兩國保持合作。雙方並同意於2026年在印尼舉行下一次「2+2」會議。

中國外交部昨晚發布，王毅在會中表示，雙方要共同堅持戰略自主，支持彼此核心利益，密切高層交往，加強各領域對話，提升執法安全合作，構築牢固戰略互信。他還提出，雙方要高品質共建「一帶一路」，發揮資源產能互補優勢，構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾。

在區域合作上，王毅表示，「面臨單邊和霸權主義的嚴峻衝擊」，中方願同印尼進一步開展高水準戰略協作，加強在聯合國、金磚、20國集團等平台溝通配合。

會後雙方共同出席記者會，王毅提及雙方將推進5大合作，包含建立裁軍、防擴散與軍控磋商機制，提升執法安全合作，共同打擊跨境賭博、電信詐騙等跨國犯罪；維護南海和平穩定，兩國海警部門簽署海上安全合作協議，加快推進南海行為準則磋商；反對任何形式的單邊主義、貿易保護主義，認為濫施關稅將嚴重損害各國正常經貿往來。

印尼 關稅 王毅

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