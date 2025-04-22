我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

降至10年來最低 中國大幅減少美國汽車進口

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國一批新車，正在等待從馬里蘭州巴爾的摩鄧多克海運碼頭運輸出口。(歐新社)
美國一批新車，正在等待從馬里蘭州巴爾的摩鄧多克海運碼頭運輸出口。(歐新社)

美國川普政府發動貿易戰以來，影響多項美、陸商品與原物料進出口情況。俄通社22日報導，據中國海關數據統計，中國3月從美國進口的乘用車數量，降至2015年初以來的最低水準。

中國進口商3月大幅削減對美國乘用車的採購量，降幅達2.8倍，最終採購金額為1.551億美元，成為2015年初以來（更早的數據未顯示）進口額的最低值。

目前，美國在中國汽車供應國中降至第5位，去年位居第4；今年排名第1的是日本，1年內上升了2個名次，出口至中國的汽車價值5.269億美元；德國仍位列第2，出口至中國的汽車價值為4.051億美元；英國排名第3，出口至中國汽車價值為3.604億美元，從第1位降至第3位。

另外，美國進口卡車數量下降5.7倍，進口額為690萬美元；同時，從美國出口至中國的乘用車、卡車零部件數量減少了1.5倍，進口額僅7,780萬美元。

報導回顧，貿易戰始於2月美國總統川普對所有從中國進口的商品徵收10%的關稅；3月，關稅提高到了20%，中國則對進口美國農產品加徵關稅。

至於新一輪貿易戰升級，發生在美國對從其他國家進口的商品徵收「對等關稅」之後，針對中國的關稅稅率達到54%；目前對中國進口商品關稅已經達到了145%，而美國向中國出口商品的關稅稅率為125%。

關稅 貿易戰 川普

上一則

槓上美團？京東：逾時20分免單 將招聘10萬人

延伸閱讀

川普無法解雇Fed主席 但有三招可把鮑爾晾一邊

川普無法解雇Fed主席 但有三招可把鮑爾晾一邊
川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠
不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火
川普支持率降至42%重返白宮以來最低 美國人擔心他擴權

川普支持率降至42%重返白宮以來最低 美國人擔心他擴權

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情