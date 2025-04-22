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關稅戰延燒 廈門航空又「退貨」1架波音飛機

中國新聞組／北京22日電
波音第二架因關稅問題被「遣返」的737 MAX飛機21日離開舟山完工中心。(取材自微博)
波音第二架因關稅問題被「遣返」的737 MAX飛機21日離開舟山完工中心。(取材自微博)

第二架原計畫應交付給一家中國廈門航空公司的波音飛機21日返回美國。在美國貿易戰開打後，中國拒絕波音交付已訂製的客機。該機可能也成為美中互徵關稅的最新受害者。而業界預料，波音在華業務將受重創，中國民機發展有望加速。

據路透報導，航班追蹤網站AirNav Radar的數據顯示，這架737 MAX 8飛機21日離開波音公司位於上海附近的舟山完工中心後，降落在美國領土關島。

此前，已有一架原計畫交付給中國廈門航空的波音飛機，4月20日返回抵達波音在美生產中心。

路透引述目擊者說法稱，這架有廈門航空塗裝的737 MAX飛機，於21日早上9時11分降落在西雅圖波音機場。

對於中美貿易戰打到天上去，報導指出，目前尚不清楚是哪一方決定這兩架飛機返回美國。

德國之聲報導，這兩架飛機的折返，顯示出航空業數十年來沿用的免關稅制度正面臨瓦解，也讓新飛機的交付出現更多變數。

分析人士指出，關稅政策的不確定性，可能讓大量飛機交付陷入停擺，一些航空公司執行長已表示，寧願延後收機也不願支付高額關稅。

據報導，馬來西亞航空的母公司馬來西亞航空集團（Malaysia Aviation Group，MAG）的一位高層告訴馬來西亞國營媒體馬新社，若中國航空公司停止接收訂購的波音飛機，他們有意購入那些釋出的新機。

馬來西亞航空公司和美國波音飛機製造商在各自的新聞稿中宣布，馬來西亞航空公司18日宣布訂購了60架波音737 MAX飛機以對其機隊進行現代化改造。

香港文匯報報導，專家和業內人士對此表示，若中美關稅戰愈演愈烈，波音將遭受重創，中國民機的發展進程則有望獲得快速提升。

在中國航空企業資深工程師黃河分析，若中美間的情況得不到改善，原本中國向波音訂購的訂單大概率會轉向空客(空巴)或商飛，波音將遭受重創，若事態愈演愈烈，必將影響到波音公司在中國的市場份額。「波音在中國的業務大約占到它總體業務的三分之一，影響非常大。2005年以來，波音公司基本上保持了和空客公司在中國幹線市場平分市場的格局，但之後恐將難以維持。」

波音第二架因關稅問題被「遣返」的737 MAX飛機21日離開舟山完工中心。(取材...
波音第二架因關稅問題被「遣返」的737 MAX飛機21日離開舟山完工中心。(取材自微博)

波音 關稅 貿易戰

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