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貿戰衝擊 北京美式餐廳「明星食材」將消失 改用澳洲貨

中國新聞組／北京22日電
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隨著美中貿易戰的持續升級，曾是菜單「明星食材」的美國牛肉即將被全面替換，走下餐桌。(新華社資料照片)
隨著美中貿易戰的持續升級，曾是菜單「明星食材」的美國牛肉即將被全面替換，走下餐桌。(新華社資料照片)

北京一家主打美式風格的燒烤餐廳Home Plate BBQ，員工們正在重新打印菜單。隨著美中貿易戰的持續升級，曾是菜單「明星食材」的美國牛肉即將被全面替換，走下餐桌。另外，不畏關稅衝擊，一家企業失去美國訂單後海外訂單量竟然多了。

法廣網報導，Home Plate過去所用的牛肉幾乎全部來自美國，但如今越來越多地轉向澳洲進口。該店每月大約使用7到8噸牛腩，而當冷庫裡剩下的美國牛肉在未來幾周內用完後，這家燒烤餐廳將全面改用澳洲牛肉。

路透報導，美國牛肉是這場世界最大兩個經濟體貿易爭端中的「犧牲品」之一。在貿易戰爆發之前，美國牛肉本就價格不菲，而在北京對美牛加徵125%報復性關稅、疊加原有的22%關稅之後，其價格幾乎變得高不可及。

報導指，儘管美國牛肉對華量出口每月約1.25億美元(約9.1億人民幣)，在整體雙邊巨額貿易額中僅是極小一部分，但牛肉從北京餐廳菜單上的「消失」，可能預示著更多商品未來的變化。

報導指，美國牛肉在此次貿易戰前就已出現價格上漲，部分原因是美國多年來乾旱天氣導致牛群數量縮減至1950年代以來最低水平。導致肉價格上漲，尤其在中國經濟疲軟、消費者對價格更加敏感。

數據顯示，從去年5月到今年3月，美國牛腩價格上漲近50%，而關稅落地後，價格更是飆升，部分供應已經枯竭，成本幾乎是去年同期的兩倍。

澳洲則正積極填補這一空缺，提供價格更具優勢的牛肉—包括價格比美牛便宜約40%的牛腩。

另據快科技報導，浙江慈溪是中國三大家電力生產基地之一，其中出口美國的占比約16%。慈溪一家家電企業負責人表示，眼下美國訂單沒有了，但企業放寬了接單的數量要求，近期海外訂單量有小幅增長，目前原本以美國訂單為主的生產線已經排滿了其他國家的訂單。

這位負責人也表示，美國加徵關稅，他們有足夠的應對方式來解決這個問題。

關稅 澳洲 貿易戰

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