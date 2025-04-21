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中國官場大清洗 首季18.5萬名官員受處分大增50%

記者林則宏／即時報導
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中共中央紀委國家監委22日通報今年第一季全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，強調「反腐敗一步不停歇、半步不退讓」。（中新社）
中共中央紀委國家監委22日通報今年第一季全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，強調「反腐敗一步不停歇、半步不退讓」。（中新社）

中共中央紀委國家監委公布，今年第一季共處分18.5萬名官員，其中省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7,216人，鄉科級幹部2.3萬人，一般幹部2.4萬人，農村、企業等其他人員13萬人。

去年第一季，中共中央紀委國家監委公布共處分12.1萬人，其中省部級幹部12人，廳局級幹部948人，縣處級幹部6,241人，鄉科級幹部1.7萬人，一般幹部1.6萬人，農村、企業等其他人員8.1萬人。

亦即今年第一季，中國遭處分的官員人數較去年同期大增近53%，其中以農村、企業受處分的人數增加最多。

根據中共中央紀委國家監委網站22日一早發布的通報， 今年第一季，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報83.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。處置問題線索50.2萬件。立案22萬件，其中立案省部級幹部13人、廳局級幹部1,037人、縣處級幹部8,285人、鄉科級幹部2.7萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任1.9萬人。

通報稱，「翔實的數據再次傳遞出反腐敗一步不停歇、半步不退讓的強烈信號。」

今年第一季，中國官場高達18.5萬名官員受處分，其中農村、企業等其他人員13萬人...
今年第一季，中國官場高達18.5萬名官員受處分，其中農村、企業等其他人員13萬人，就占了七成。（取自中共中央紀委國家監委官網）

4月以來，中共中央紀委國家監委網站又發布三名中管幹部被查的消息，分別為十四屆全國政協教科衛體委員會副主任楊小偉，山西省委副書記、省長金湘軍，江蘇省南京市人大常委會黨組書記、主任龍翔因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

通報提出，將著重抓好權力集中、資金密集、資源富集領域系統整治。緊盯重點對象，嚴肅查處「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子成員違紀違法問題。

對於今年第一季共處分農村、企業等其他人員13萬人，占處分總人數的70%以上。通報表示，「這正是紀檢監察機關堅守以人民為中心的根本政治立場，深入整治群眾身邊腐敗和不正之風，切實維護人民群眾利益的具體實踐」。

通報指出，「群眾身邊不正之風和腐敗問題整治不可能一蹴而就」。今年1月6日二十屆中央紀委四次全會強調，「聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節，再狠抓兩年，確保取得更大成效」。

通報表示，當前，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重，要堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰，通過不懈努力換來海晏河清。

中共

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