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中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

編譯徐薏茹／即時報導
裝載集裝箱的卡車行駛在溫州港碼頭內。（新華社資料照片）
裝載集裝箱的卡車行駛在溫州港碼頭內。（新華社資料照片）

美中關稅戰使得兩國間有生意往來的企業、商家陷入困境，他們擔心的不只是下一筆訂單，還憂慮若當前的緊繃情勢無法緩解，是否能繼續生存；商家正想方設法找尋其他應對方案。

在中國河北省一家運動服裝製造商從事銷售的麗莎·李(Lisa Li)表示，她的公司與客戶協商是否可以分擔增加的成本，現在還無法確定公司是否要放棄美國市場，但肯定會擴展其他銷售途徑，如澳洲或歐洲。

在中國製造業重鎮溫州市，節慶燈飾製造商博先生則沒那麼樂觀，如果高關稅持續，他只能放棄，因為其他市場可能做不了生意，「過去幾年歐洲市場一直很低迷，所以我們才想要試著在美國發展我們的生意。」

香港的丹尼·劉(Danny Lau)經營一家鋁鍍膜工廠，他表示其中一個美國客戶可以持續為進行中的項目向他購買商品，但不確定下一個項目是否會持續。另一個客戶告訴他，在關稅如此高的情況下，達成交易的機會相當小。丹尼一直都在探索其他市場，但過程並不容易，因為一些客戶認為他的高品質產品過於昂貴。

根據中國財新傳媒(Caixin)的報導，在上海的一個港口，前往美國的船隻在川普對中國實施關稅的隔天幾乎都消失了，主要的海運公司已大幅削減跨太平洋航線。

諮詢公司Brands Factory創辦人胡劍龍指出，長遠來看，關稅戰可能會促使中國企業多元化經營其供應鏈，並將部分生產能力移出中國，甚至移至美國。

一些企業也可能會遵循天津一家煉鋼廠的作法，在川普、拜登政府提高中國鋼鐵關稅時放棄與美國貿易，在該公司外國銷售部工作的大衛·余(David Yu)說：「最好的計畫是不往來。」

不過並非所有人都準備放棄美國市場，寧波市的出口商周先生形容美國市場「可靠且沒有挑剔的要求」，他說美國市場是「全球最好的市場，我在等待風暴過後的彩虹。」

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