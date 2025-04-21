被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

美中關稅 戰之際，據外媒報導，一架原定將交付給中國廈門航空公司的波音 737 MAX客機，疑因中國反制美國總統川普 祭出的高關稅，而被中國「退貨」，該架波音機已飛抵美國西雅圖的生產中心，波音也因此成了關稅戰下，中國「以牙還牙」措施的受害者。有分析認為，這印證中國反制並非空話，而且是「真開幹了」。波音和廈門航空則尚未對此回應。

路透報導稱，波音這架737 MAX原本被廈門航空所訂製，同時也是在中國波音舟山完工中心等待最後修繕和交付給中國的航空公司的數架737 MAX飛機之一。現場目擊者透露，該機已漆上廈門航空的塗裝卻飛返美國，並在返美8000公里路程中途經關島與夏威夷加油，於本月20日降落在波音位於美國西雅圖的生產中心。

報導認為，波音是川普對中國大幅徵收關稅下，北京政府「以牙還牙」的受害者。

航空諮詢公司IBA表示，川普對多種中國產品加徵高達145%新關稅，北京則以125%關稅反制。這些關稅使美國製造的飛機及零件的成本大增。由於新737 MAX的市場價值約5500萬美元，關稅措施將可能嚴重影響到中國的航空公司接收波音飛機事宜。

目前尚不清楚是哪一方做出讓飛機返回美國的決定。波音公司和廈門航空兩者皆尚未對上述相關消息作出回覆。

此前，路透曾提到，在川普4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務，且當時至少有四架新的波音737 MAX停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國的客戶。

據飛機追蹤平台「Flightradar24」數據，三架飛機此前於3月從西雅圖波音公司運抵中國，另一架則於4月抵達。18日早，其中一架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。

消息人士對此稱，這架飛機原本是安排交付到廈門。今年2月發布在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為南方航空旗下的廈門航空。

有外媒報導指出，川普高關稅政策下，北京政府近日要求航空公司暫停接收美國波音的客機，並停止從美國公司購買飛機零部件和設備，作為對川普關稅戰的報復。若波音飛機真遭中國「退貨」反制，意味著中國中國反制並非空話，而且是「真開幹了」。