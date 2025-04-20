TikTok湧進大量中製「國際奢侈品牌」 被踢爆全是假貨

有評論指出，中國製造商以「揭密奢侈品幕後」為名，利用影片附帶連結，將消費者引流至電商平台。（取材自微信）

美國對中國祭出高關稅 後，TikTok上就湧進大量自稱「國際奢侈品牌中國代工廠」拍攝視頻，籲消費者直接以低價向其購買「平替」商品。不過據多家外媒查核發現，這些視頻疑為一些中國工廠利用關稅戰製造的假消息，實則賣的全是仿品。中國跨境電商 賣家也稱，大牌代工廠須簽保密協議，貨品不能隨便流入市場，這些所謂能買到「代工廠原單貨」真實性存疑。

據多家外媒報導，這批視頻集中於4月10日至15日之間上線，內容多為「大牌中國代工廠」人員「現身說法」，聲稱包括愛馬仕 （Hermes）、路易威登（Louis Vuitton）與香奈兒（Chanel）等歐洲大牌奢侈品均在中國生產，只在運回歐洲最後流程貼上「法國製造」標籤。

視頻多以英文字幕或英文配音呈現，呼籲國外消費者繞過美國高關稅，直接向中國工廠以低價購買「平替」商品。這些視頻在幾天內的點閱數就高達20億次，其上傳時機、內容編排與格式均高度一致，似乎是有人刻意集中操作。

對此，法國奢侈品牌愛馬仕迅速澄清，強調其所有皮革製品「百分之百在法國製造」，並在官方網站公開相關生產文件，以強化透明度。路易威登官網也表示其皮具產品均產自歐美地區。

法國「解放報」報導認為，這些所謂大牌中國代工廠的視頻，疑在藉關稅戰推銷「高級仿品」，而非「平替品」；「新聞周刊」也分析，這些視頻所述內容「可信度極低」，因據歐盟法規，只有在歐洲完成「實質性轉變」的商品，才能合法標示為「歐洲製造」，貼標籤或重新包裝並不符合此一規範。

法國「費加洛報」引述法國商學院教授暨中國市場專家桑德（Sandrine Zerbib）認為，這些視頻特別針對Z世代、千禧世代與TikTok活躍用戶，「他們多數清楚自己購買的是仿冒品，但並不在意」。

另據藍鯨新聞，一名中國跨境電商賣家表示，不能輕易相信這些所謂「代工廠原單貨」視頻，「我曾做過大牌的代工廠，我們都需要簽保密協議，貨品不能隨便流入市場」。

不過報導也引述一名自稱是近日爆火的敦煌網的招商經理表示，自有工廠生產的產品以及仿品都可以在敦煌網上售賣，「如果（要賣仿貨）跟我們合作，我們可以幫你規避風險」，協助商家修改仿牌商品關鍵詞、展示圖片等，躲過平台監管。