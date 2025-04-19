我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

中國新聞組／北京20日電
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

川普總統對中國商品加徵高額關稅，中國堅決反制到底之際，大批中國廠商另闢蹊徑，湧入TikTok發布英文短視頻向美國消費者推銷「出廠價」商品，提供讓不少美國網民驚呆了的超低價，使這類視頻迅速走紅，部分播放量高達千萬。據報導，其中也不乏假冒代工和販售假貨的廠商，但因視頻量太大，TikTok刪不過來，正形成關稅戰下一種新興的供銷鏈。

據德國之聲報導，過去一周TikTok上湧現了大批中國供應商視頻，短時間內收獲了數百萬甚至上千萬點擊量。博主用英文直接呼籲美國消費者：「還在從品牌商那裡原價購買商品嗎？別當冤大頭了，直接從我們這拿批發價吧」。從奢侈品到日用品，其中很大一部分視頻標有「給美國人的出廠價」、「無中間差價」、「無中間商」等說明，顯示是針對美國用戶群體。

一博主稱「我們是Nike、adidas、FILA和UGG背後的生產商」，表示「價格低到你都想不到」，視頻播放量已超220萬。評論區裡，外國網民已急不可耐：怎麼訂貨？上哪兒買？還有一服裝批發商販售「1.3美元（一條）」牛仔褲，「拿到你們國家去賣20美元沒問題」，已有超800萬播放量，評論區擠滿驚掉下巴的外國網民。

在這些視頻中，不少博主都聲稱自己是某高端品牌的代工生產商，而價格僅為後者的零頭。一名網紅稱運動服裝品牌Lululemon的上百美元瑜伽褲是從義烏的兩家工廠採購的，在這兩家廠只需要花5、6美元就能買到，Lululemon否認其是代工廠。

據報導，不少人甚至製作了excel表格，裡面均為國際品牌及其商品對應的中國供貨商，讓網民私信索取，吸引外國網民蜂擁而至。

「獨立報」援引專家觀點認為，這些視頻「很可能是山寨或『平替』製造商試圖利用目前加徵關稅所引發的混亂局面，來推動其銷量的一種手段」。

此前一些爆火的視頻已被TikTok平台刪除，一些帳號被凍結，但很快會有小號出現，將視頻重新上傳。類似視頻太多，「TikTok刪視頻刪不過來」。

「TikTok成為中國的完美反擊工具」，「南華早報」引述品牌與營銷公司Renaissance首席執行官Jatin Modi認為。羅格斯大學網路傳播研究所高級顧問Alex Goldenberg也對彭博資訊表示，這宣傳活動似有預謀，旨在利用TikTok平台宣傳「中國製造」更便宜、更受歡迎、更易獲得的特點，甚至不惜無視貿易限制，從而削弱川普的對華關稅政策。

TikTok尚未做出回應。

想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視...
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

TikTok 關稅 川普

上一則

黃仁勳兩天中國行 中媒：未與DeepSeek梁文鋒會面

延伸閱讀

涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁

涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁
美空襲葉門叛軍油港釀80死 並指控中企為其提供衛星影像

美空襲葉門叛軍油港釀80死 並指控中企為其提供衛星影像
中國精品工廠影片在TikTok瘋傳 專家：藉關稅戰推銷山寨品

中國精品工廠影片在TikTok瘋傳 專家：藉關稅戰推銷山寨品
教美國小資不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版TikTok

教美國小資不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版TikTok

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人